ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Доброто съществува: Рокери Дядо Коледовци се обединиха за децата на Пловдив
От общинското предприятие призовават да се осигури безопасно преминаване на участниците по булевардите и улиците на Пловдив за времето от 10:00 ч. до приключване на мероприятието.
Маршрутът, по който ще се движат участниците в обиколката е следният:
Бензиностанция "Газпром" на бул. "Кукленско шосе" - обратен завой на кръгово кръстовище с път ІІ- 86 - бул. "Кукленско шосе" - бул. "Санкт Петербург" - наляво по ул. "Лев Толстой" - надясно по ул. "Славянска" - спиране пред дом 1-ви: комплекс за социални услуги "Св. Св. Константин и Елена" - наляво по ул. "Богомил" - надясно по бул. "Източен" - наляво по бул. "Марица" - спиране пред дом 2-ри: комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" /бул. "Марица № 142"/ - бул. "Марица" - наляво по ул. "Хъшовска" - наляво по ул. "Асен Златаров" - спиране пред дом 3-ти: комплекс за социални услуги - ул. "Асен Златаров" № 29 - надясно по ул. "Никола Войводов" - надясно по бул. "Шести септември" - наляво по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - надясно по бул. "Христо Ботев" - бул. "Коматевско шосе" - наляво по бул. "Никола Вапцаров" - наляво по ул. "Пере Тошев" - надясно по ул. "Кичево" - спиране пред дом 4- ти: комплекс за социални услуги – ул. "Кичево", кръстовище с ул. "Ген. Тотлебен".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Второкласници от ОУ "Алеко Константинов" наричаха за здраве и бер...
23:20 / 19.12.2025
Най-малката маймунка в света вече може да се види в Пловдив
22:35 / 19.12.2025
Община Пловдив отличи най-добрите си млади предприемачи
21:46 / 19.12.2025
Добре познат трик в градския транспорт на Пловдив, шофьори продав...
21:44 / 19.12.2025
Труп на мъж е открит в Пловдив
19:08 / 19.12.2025
Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
16:52 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS