|Доброто е живо! Близо 140 хиляди евро се събраха в помощ на малката Зара
За броени часове снощи бяха събрани 70 хиляди евро, нужни за лечението на детето, което страда от тумор в мозъка.
До днес сумата е над 140 хиляди евро.
Припомняме, че диагнозата на момиченцето беше поставена, след като на 3 януари то припаднало и родителите му го завели в болница. Необходимите средства се оказаха непосилни за близките, но благодарение на добри хора в цяла България Зара ще може да се подложи на операция за премахване на 4-сантиметровия тумор в левия темпорален лоб.
Бабата на Зара сподели, че туморът е доброкачествен и все още има шанс детето да се възстанови бързо.
Сметките на детето все още са отворени и всеки, които има желание може да дари.
https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomosht-za-zara
Банка:Allianz Bank
IBAN:BG68BUIN95611000779228
BIC:BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Зара Ковачева
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut
