Доброто е живо! Близо 140 хиляди евро се събраха в помощ на малката Зара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:36Коментари (0)194
© Facebook
"Средствата за Зара се събраха за часове! Ще съм ви благодарен докато дишам. Оставам с неизплатим дълг към Доброто.", написа бащата на 8-годишното момиче Зара от Пловдив.

За броени часове снощи бяха събрани 70 хиляди евро, нужни за лечението на детето, което страда от тумор в мозъка.

До днес сумата е над 140 хиляди евро. 

Припомняме, че диагнозата на момиченцето беше поставена, след като на 3 януари то припаднало и родителите му го завели в болница. Необходимите средства се оказаха непосилни за близките, но благодарение на добри хора в цяла България Зара ще може да се подложи на операция за премахване на 4-сантиметровия тумор в левия темпорален лоб.

Бабата на Зара сподели, че туморът е доброкачествен и все още има шанс детето да се възстанови бързо.

Сметките на детето все още са отворени и всеки, които има желание може да дари.

https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomosht-za-zara

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG68BUIN95611000779228

BIC:BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Зара Ковачева

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut







