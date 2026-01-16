Доброто е живо! Близо 140 хиляди евро се събраха в помощ на малката Зара

© Facebook "Средствата за Зара се събраха за часове! Ще съм ви благодарен докато дишам. Оставам с неизплатим дълг към Доброто.", написа бащата на 8-годишното момиче Зара от Пловдив.



За броени часове снощи бяха събрани 70 хиляди евро, нужни за лечението на детето, което страда от тумор в мозъка.



До днес сумата е над 140 хиляди евро.



Припомняме, че диагнозата на момиченцето беше поставена, след като на 3 януари то припаднало и родителите му го завели в болница. Необходимите средства се оказаха непосилни за близките, но благодарение на добри хора в цяла България Зара ще може да се подложи на операция за премахване на 4-сантиметровия тумор в левия темпорален лоб.



Бабата на Зара сподели, че туморът е доброкачествен и все още има шанс детето да се възстанови бързо.



Сметките на детето все още са отворени и всеки, които има желание може да дари.



https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomosht-za-zara



Банка:Allianz Bank



IBAN:BG68BUIN95611000779228



BIC:BUINBGSF



Получател: Фондация Павел Андреев



Основание: Зара Ковачева



Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut



