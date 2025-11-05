ИЗПРАТИ НОВИНА
Добри хора помогнаха на едно прекрасно момче от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:27Коментари (0)766
"Поредна история защо това, което правим, е толкова ключово и фундаментално за хората в затруднено положение, трябва да се споделя, и доказателство защо ще продължаваме да вършим дарителската си дейност в още по големи мащаби.

Преди няколко дни с мен се свърза Наталия от Пловдив. Разказа ми накратко своята история и по-конкретно на прекрасното си момче Румен, който е само на 14 години, но вече е преживял много.

Румен е с тежка диагноза, много трудноподвижен, но с огромна воля за живот и желание да прекарва време навън, сред природата, където се чувства най-добре.

Наталия живее сама с Румен на квартира в Пловдив, безработна и подпомагана единствено от по-голямата си дъщеря.

По-рано през седмицата е ходила до магазин за помощни средства в Пловдив и е питала за специална, устойчива инвалидна количка, за да може да извежда Румен навън в хубавото време и да се придвижват из града.

За съжаление цената на такава /около 700 лв - приблизително месечният й наем/ е прекалено висока за нея и тя няма как да си я позволи.

За щастие обаче, служителката в магазина работи с нас през последната година и веднага препраща Наталия към мен и фондация "Заедно за Доброто".

В рамките на 24 часа ние осигурихме абсолютно нова количка за Румен, и понеже не искахме да затрудняваме семейството с ходене до куриер и качване на количката до втория етаж, решихме да им я доставим лично.

Трябва да ви кажа, че радостта и благодарността на Румен са от онези чисти и разтърсващи емоции, които ни зареждат изключително и ни мотивират да продължаваме да работим още по-усърдно за хора и деца като него. На Румен му предстои да извърви дълъг път в тежката си битка. Но новата количка за него днес беше една малка победа и радост - първа от многото, които съм убеден, че му предстоят.

Нямахме желание да снимаме, но Румен и Наталия сами настояваха. И да, това е начинът делото ни да достигне до повече хора и да помогнем на повече Деца като Румен.

Ако искате да помогнете в мисията ни с помощните средства и имате излишни, без значение от състоянието им, или пък нужда от такива - 0888 04 35 44 или лични съобщения.

Поздрави и бъдете здрави. И оценявайте малките неща и ежедневни победи истински - така както Румен", съобщиха от фондация "Заедно за Доброто".

Каузата на Фондацията е да помага на хора с двигателни затруднения от цялата страна – деца и възрастни с ДЦП и други увреждания. Вярват, че всеки човек заслужава шанс за по-добър и по-достоен живот.

Събират и приемат дарения на помощни средства – инвалидни колички, проходилки, тоалетни столове, специализирани велосипеди и други. Техен екип ги ремонтира и подготвя, за да намерят нов дом там, където нуждата е най-голяма.







