Жители на ул. "Марагидик“ 1 в Пловдив сигнализираха Plovdiv24.bg за сериозен проблем с управлението на битовите отпадъци, който засяга както качеството на живот в района, така и имиджа на града пред туристите. По думите им, през есента на миналата година на ъгъла на улицата са били поставени два нови контейнера за смет - непосредствено под терасите на живущите в сградата. Оттогава насам те редовно се препълват, като почти ежедневно създават затруднения за пешеходците и допълнително усложняват движението на автомобили по иначе тясната улица.

Според местните хора, ситуацията крие риск от пътнотранспортни произшествия и води до сериозен дискомфорт за обитателите на района. Остава неясно защо контейнерите са разположени именно на това място, което по думите им не е предвидено за подобна функция, вместо да бъдат преместени по-надолу по улицата.

Особено притеснителен е фактът, че в непосредствена близост до контейнерите се намира паркинг за туристически автобуси. Така посетителите на града, слизайки от автобусите, първо се сблъскват с неприятна гледка и миризма, вместо с културно-историческото наследство на града.

"Вместо да се радват на Източната порта и Стария град, туристите са посрещнати от боклуци,“ коментират живущи.

Жителите вече са подали официален сигнал и са уведомили кмета на район "Централен“, но твърдят, че в продължение на месеци не могат да получат среща с него. Според тях, отговорът на институциите се изчерпва с отлагане и оправдания за натоварен график.

Хората настояват контейнерите да бъдат премахнати от настоящото им местоположение и преместени на по-подходящо място, което няма да създава риск и да уронва облика на една от най-посещаваните зони в Пловдив.