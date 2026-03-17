До момента: 214 кандидати за депутати от Пловдив град
© Bulfoto
Пълни листи с 24 номинации имат (по реда на регистрация) "Възраждане", "Движение за права и свободи", ГЕРБ-СДС и "Прогресивна България". С почти пълна листа, от 22 имена, участва БСП-Обединена левица.
"Синя България" има 17 кандидати, ИТН - 14, МЕЧ - 13, "Непокорна България" - 9, "България може" - 9, АСП - 8, "Сияние" - 8.
По четири номинации имат "Глас народен" и "Съпротива, "Партия на зелените" - 3, по две "Нация", "Движение на непартийните кандидати" и "Народна партия истината и само истината".
Само един кандидат издига "Моя България".
Документите за регистрация на участниците за предсрочните парламентарни избори се подават до края на работния ден днес. След това 16 РИК ще проведе заседание, на което да реши приемането на заявленията от днес.
Депутатските мандати за 16 МИР са 12. При подаването на заявленията основните политически играчи съобщиха, че се стремят да спечелят половината от тях за себе си.
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.