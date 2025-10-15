"Дни на кариерата" в Пловдив

© Днес в Технически университет – София, Филиал Пловдив ще се проведе изложението за работодатели "Дни на кариерата".



В събитието ще се включат 45 от най-големите фирми в Пловдив и региона, които ще представят своите стажантски програми, свободни работни позиции и възможности за професионално развитие.



Форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това ще е 19-то поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.



Кариерният форум се радва на огромен интерес както сред студентите, така и сред зрелостниците от средните училища в Пловдив и региона. "Денят на кариерата“ дава възможност на младите хора да се срещнат лично с бъдещите си работодатели, да научат какви знания и умения се ценят на пазара на труда, да оставят на място своите автобиографии и да придобият реален опит в общуването по време на интервю.



Участниците ще бъдат разположени на фирмени щандове в централното фоайе на IV учебен корпус на Технически университет – София, филиал Пловдив на ул. "Цанко Дюстабанов“ 25. Официалното откриване на форума "Дни на кариерата“ е в 10:15 ч.