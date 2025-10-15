ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Дни на кариерата" в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00Коментари (0)226
©
Днес в Технически университет – София, Филиал Пловдив ще се проведе изложението за работодатели "Дни на кариерата".

В събитието ще се включат 45 от най-големите фирми в Пловдив и региона, които ще представят своите стажантски програми, свободни работни позиции и възможности за професионално развитие.

Форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това ще е 19-то поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.

Кариерният форум се радва на огромен интерес както сред студентите, така и сред зрелостниците от средните училища в Пловдив и региона. "Денят на кариерата“ дава възможност на младите хора да се срещнат лично с бъдещите си работодатели, да научат какви знания и умения се ценят на пазара на труда, да оставят на място своите автобиографии и да придобият реален опит в общуването по време на интервю.

Участниците ще бъдат разположени на фирмени щандове в централното фоайе на IV учебен корпус на Технически университет – София, филиал Пловдив на ул. "Цанко Дюстабанов“ 25. Официалното откриване на форума "Дни на кариерата“ е в 10:15 ч.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест днес
06:00 / 15.10.2025
Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
19:33 / 14.10.2025
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата н...
15:24 / 14.10.2025
Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
17:01 / 14.10.2025
Земетресение край Пловдив
13:20 / 14.10.2025
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
14:02 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната вУкрайна
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: