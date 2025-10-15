ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Дни на кариерата" в Пловдив
В събитието ще се включат 45 от най-големите фирми в Пловдив и региона, които ще представят своите стажантски програми, свободни работни позиции и възможности за професионално развитие.
Форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това ще е 19-то поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.
Кариерният форум се радва на огромен интерес както сред студентите, така и сред зрелостниците от средните училища в Пловдив и региона. "Денят на кариерата“ дава възможност на младите хора да се срещнат лично с бъдещите си работодатели, да научат какви знания и умения се ценят на пазара на труда, да оставят на място своите автобиографии и да придобият реален опит в общуването по време на интервю.
Участниците ще бъдат разположени на фирмени щандове в централното фоайе на IV учебен корпус на Технически университет – София, филиал Пловдив на ул. "Цанко Дюстабанов“ 25. Официалното откриване на форума "Дни на кариерата“ е в 10:15 ч.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест днес
06:00 / 15.10.2025
Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
19:33 / 14.10.2025
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата н...
15:24 / 14.10.2025
Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
17:01 / 14.10.2025
Земетресение край Пловдив
13:20 / 14.10.2025
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
14:02 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS