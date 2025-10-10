ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Дни на кариерата" в Пловдив
В събитието ще се включат 45 от най-големите фирми в Пловдив и региона, които ще представят своите стажантски програми, свободни работни позиции и възможности за професионално развитие.
Форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това ще е 19-то поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.
Кариерният форум се радва на огромен интерес както сред студентите, така и сред зрелостниците от средните училища в Пловдив и региона. "Денят на кариерата“ дава възможност на младите хора да се срещнат лично с бъдещите си работодатели, да научат какви знания и умения се ценят на пазара на труда, да оставят на място своите автобиографии и да придобият реален опит в общуването по време на интервю.
Участниците ще бъдат разположени на фирмени щандове в централното фоайе на IV учебен корпус на Технически университет – София, филиал Пловдив на ул. "Цанко Дюстабанов“ 25. Официалното откриване на форума "Дни на кариерата“ е в 10:15 ч.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор от Пловдив заобиколи магистралата, за да стигне до София
08:46 / 10.10.2025
Важен ден за Дебора в Пловдив
08:23 / 10.10.2025
Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
20:23 / 09.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
16:57 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско з...
16:45 / 09.10.2025
Силвена Роу от Пловдив: 70% от младите в България имат инсулинова...
08:31 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS