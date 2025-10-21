ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес е денят, в който някои хора ще си намерят добра работа в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:30
©
Националната кампания "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ стартира от Пловдив – среща на младежите с професиите от бъдещето.

Днес от 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата ще бъде домакин на първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия. Събитието е част от националната кампания за кариерна информираност на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.

Място: "Гранд Хотел Пловдив". Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си. В България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.

Събитието събира на едно място:

Водещи компании от ключови за региона индустрии,

Професионални и висши учебни заведения,

Държавни и общински институции,

Представители на МОН и МТСП.

В рамките на две панелни дискусии ще бъдат представени компании лидери, които инвестират в развитието на таланти и предлагат реални възможности за обучение, стаж и работа.

Участниците ще могат да:

Проведат лични срещи с представители на бизнеса и образованието

Видят демонстрации на професии и технологии

Посетят интерактивни щандове и лекции

Получат информация за стажове, програми и кариерно развитие

Събитието е отворено за:

Ученици от 6 до 12. клас

Студенти от всички специалности

Родители, учители и кариерни консултанти

Всички младежи до 29 г., които търсят своя път.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

