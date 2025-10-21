ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес е денят, в който някои хора ще си намерят добра работа в Пловдив
Днес от 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата ще бъде домакин на първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия. Събитието е част от националната кампания за кариерна информираност на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.
Място: "Гранд Хотел Пловдив". Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си. В България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.
Събитието събира на едно място:
Водещи компании от ключови за региона индустрии,
Професионални и висши учебни заведения,
Държавни и общински институции,
Представители на МОН и МТСП.
В рамките на две панелни дискусии ще бъдат представени компании лидери, които инвестират в развитието на таланти и предлагат реални възможности за обучение, стаж и работа.
Участниците ще могат да:
Проведат лични срещи с представители на бизнеса и образованието
Видят демонстрации на професии и технологии
Посетят интерактивни щандове и лекции
Получат информация за стажове, програми и кариерно развитие
Събитието е отворено за:
Ученици от 6 до 12. клас
Студенти от всички специалности
Родители, учители и кариерни консултанти
Всички младежи до 29 г., които търсят своя път.
