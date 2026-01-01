ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на младите
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 17:30Коментари (0)658
©
Все по-трудно се привличат специалисти в музейните институции поради сравнително ниското заплащане. Това заяви в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив и председател на Националното сдружение на музеите. Ножицата много се отваря в сравнение с образованието напоследък, но това е тенденция и държавна политика, смята той. Много  дългогодишни кадри напускат музеите и се насочват към образованието, а Сдружението на музеите се опитва да събере тази разлика, да не е толкова видима.

"Това, което аз правя в моята институция, е да давам шанс на млади хора, които искат да се изявят и да се докажат, да получат такава възможност. Ние работим доста по проекти и в голяма част от проектите те получават допълнително финансирани за това, че са извършили определен тип дейност. Бенефициент на тази дейност е музеят, така че това е един взаимно изгоден процес. И когато им дадеш възможност да развихрят своята фантазия, да докажат, че могат да спечелят проект, да го изготвят, след това да го реализират, да го отчетат, това за тях е един добър стимул и едно добро решение за конкретната ситуация. Така че това може би е основното, което аз се опитвам да направя – да дам възможност на този, който иска, да полети, да му дам криле", разказа Огнян Тодоров.

Според директора на Природонаучния музей в Пловдив, когато си обграден от кадърни хора, които имат мотивация за работа, нещата идват от само себе си. "Даже много пъти се налага да ограничавам техните амбиции, защото всеки започва да мечтае за някакви неща, а реалността е друга. Но трябва да имаме реална преценка за ситуацията и възможностите", каза още Тодоров.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026
Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на дв...
15:15 / 01.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: