Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на младите

© Все по-трудно се привличат специалисти в музейните институции поради сравнително ниското заплащане. Това заяви в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив и председател на Националното сдружение на музеите. Ножицата много се отваря в сравнение с образованието напоследък, но това е тенденция и държавна политика, смята той. Много дългогодишни кадри напускат музеите и се насочват към образованието, а Сдружението на музеите се опитва да събере тази разлика, да не е толкова видима.



"Това, което аз правя в моята институция, е да давам шанс на млади хора, които искат да се изявят и да се докажат, да получат такава възможност. Ние работим доста по проекти и в голяма част от проектите те получават допълнително финансирани за това, че са извършили определен тип дейност. Бенефициент на тази дейност е музеят, така че това е един взаимно изгоден процес. И когато им дадеш възможност да развихрят своята фантазия, да докажат, че могат да спечелят проект, да го изготвят, след това да го реализират, да го отчетат, това за тях е един добър стимул и едно добро решение за конкретната ситуация. Така че това може би е основното, което аз се опитвам да направя – да дам възможност на този, който иска, да полети, да му дам криле", разказа Огнян Тодоров.



Според директора на Природонаучния музей в Пловдив, когато си обграден от кадърни хора, които имат мотивация за работа, нещата идват от само себе си. "Даже много пъти се налага да ограничавам техните амбиции, защото всеки започва да мечтае за някакви неща, а реалността е друга. Но трябва да имаме реална преценка за ситуацията и възможностите", каза още Тодоров.