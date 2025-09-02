ИЗПРАТИ НОВИНА
Дилърът Севдалин, хванат с 300 дози фентанил: Обещавам, че няма да се повтори
Автор: Ивет Калчишкова 16:27Коментари (1)794
© Plovdiv24.bg
27-годишният Севдалин Николов от Пловдив, хванат с 300 дози фентанил, остава в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Мъжът е със завършен 8-и клас и е криминално проявен. Той вече има условна присъда от 8 месеца с 3-годишен изпитателен срок, като е осъждан и в Германия за държане на наркотик и наложена глоба. Има присъда и за грабеж.

Държавното обвинение настоя за най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.

Прокурорът подчерта, че са налице всички законови основания за това - има достатъчно доказателства за вината му, съществува риск да извърши ново престъпление, а степента му на обществена опасност е висока.

Има и сериозен риск мъжът да се укрие, защото няма постоянен адрес в Пловдив.

Защитникът му - адвокат Красимир Баков, настоя за по-лека мярка парична гаранция или "подписка“. По думите му подзащитният съжалява за действията си, изразил е разкаяние и това показва, че няма опасност нито да се укрие, нито да извърши друго престъпление.

Севдалин Николов се обърна към съда с думите: "Съжалявам много за това, което направих, и обещавам, че няма да се повтори“.

От своя страна, съдът прие, че престъплението е умишлено и тежко по смисъла на закона.

Голямото количество наркотик според експертизата не е за лична употреба, а за разпространение.

Магистратите взеха предвид и факта, че Николов е обявен за издирване в шенгенското пространство.

Според съдия Петко Минев, ако бъде освободен с по-лека мярка, обвиняемият би представлявал "изключително висока опасност за обществото“ и би могъл да извърши ново престъпление.

Съдът реши той да остане зад решетките.

Решението не е окончателно и подложи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив.







