|Дилърът Севдалин, хванат с 300 дози фентанил: Обещавам, че няма да се повтори
Мъжът е със завършен 8-и клас и е криминално проявен. Той вече има условна присъда от 8 месеца с 3-годишен изпитателен срок, като е осъждан и в Германия за държане на наркотик и наложена глоба. Има присъда и за грабеж.
Държавното обвинение настоя за най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.
Прокурорът подчерта, че са налице всички законови основания за това - има достатъчно доказателства за вината му, съществува риск да извърши ново престъпление, а степента му на обществена опасност е висока.
Има и сериозен риск мъжът да се укрие, защото няма постоянен адрес в Пловдив.
Защитникът му - адвокат Красимир Баков, настоя за по-лека мярка парична гаранция или "подписка“. По думите му подзащитният съжалява за действията си, изразил е разкаяние и това показва, че няма опасност нито да се укрие, нито да извърши друго престъпление.
Севдалин Николов се обърна към съда с думите: "Съжалявам много за това, което направих, и обещавам, че няма да се повтори“.
От своя страна, съдът прие, че престъплението е умишлено и тежко по смисъла на закона.
Голямото количество наркотик според експертизата не е за лична употреба, а за разпространение.
Магистратите взеха предвид и факта, че Николов е обявен за издирване в шенгенското пространство.
Според съдия Петко Минев, ако бъде освободен с по-лека мярка, обвиняемият би представлявал "изключително висока опасност за обществото“ и би могъл да извърши ново престъпление.
Съдът реши той да остане зад решетките.
Решението не е окончателно и подложи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив.
