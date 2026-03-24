Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от Окръжен съд – Пловдив мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Г. Й. и Д. К., който е с турско гражданство.
Срещу Г. Й. е повдигнато обвинение за това, че от 11.03 до 12.03.2026 г. в Пловдив, в съучастие с още двама души, е държал с цел разпространение, кокаин с общо нетно тегло над 4 килограма - наркотични вещества в големи размери, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 10 000 до 50 000 лева.
Срещу Д. К. е повдигнато обвинение за това, че на 13.03.2026 г. в с. Крумово, област Пловдив, без надлежно разрешение, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество марихуана в четири буркана, с общо тегло малко над 200 грама. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години, както и глоба от 5 000 до 20 000 лева.
Апелативните съдии решиха, че от доказателствата, събрани от претърсвания и изземвания, от протокола за следствен експеримент, от двата протокола за разпознаване на лица, както и от подробните показания на свидетел по делото, може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемите са съпричастни към престъпленията, в които са обвинени.
Според съда за Г. Й. и за Д. К., има реална опасност при по-лека мярка за неотклонение, да се укрият или да извършат престъпление. Конспиративността, с която е извършено всяко едно от деянията, сочи за висока степен на обществена опасност. За Г. Й. опасността от извършването на престъпление се извежда от голямото количество кокаин. По отношение на вторият обвиняем Д. К., действително намереното у него количество марихуана е на по-ниска стойност и в по-малко количество, но деянието е извършено в изпитателния срок на предходно негово условно осъждане за две престъпления, едно от които сходно с настоящото.
Тоест, този обвиняем ще трябва да търпи две наказания "лишаване от свобода“ в немалък размер, което е солиден мотив да се укрие. В случая се касае за обвиняем с турско гражданство и нищо не би го спряло да напусне границите на ЕС, да отиде в Република Турция и да не се върне, за изтърпяване на бъдещата присъда.
Определението на апелативния съд е окончателно.
