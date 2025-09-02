ЗАРЕЖДАНЕ...
|Digital4Plovdiv се завръща за 9-та поредна година с издание, посветено на изкуствения интелект в онлайн търговията и дигиталния маркетинг
"Живеем в свят, който се развива с безпрецедентна скорост. Изкуственият интелект вече е част от ежедневието ни и променя начина, по който мислим, работим и създаваме стойност. Деветото издание на Digital4Plovdiv е посветено на AI, защото вярваме, че именно тук компаниите ще намерят решенията, които ще им позволят да се възползват от силата на настоящето и да влязат уверено в бъдещето“, споделя Преслав Бобев, организатор на събитията Digital4 и член на борда на директорите на RED Group Capital.
Конференцията Digital4Plovdiv остава вярна на мисията си да представя съдържание с реална практическа стойност. На сцената ще застанат утвърдени професионалисти от България и чужбина, които не само познават теорията, но и я създават, като ежедневно прилагат изкуствения интелект в своята работа. Те ще споделят конкретни примери от реални проекти, превръщайки събитието в източник на знания, които могат да бъдат приложени веднага в бизнес среда.
Програмата на Digital4Plovdiv ще се проведе в рамките на два последователни дни в две зали и ще бъде посветена на това как
изкуственият интелект променя правилата в маркетинга и електронната търговия. Участниците ще проследят как данните и автоматизацията вече изграждат нови бизнес модели, как глобалните AI тенденции се отразяват върху онлайн търговията и как маркетингът, дизайнът и потребителското поведение се преосмислят в ерата на интелигентните технологии. Темите ще обхванат и инструментите, които навлизат в ежедневната работа на компаниите, както и иновациите в клиентската поддръжка чрез чатботи и виртуални асистенти.
Един от най-силните акценти в програмата на Digital4Plovdiv е темата за етичните норми и доверието в информацията, която ежедневно формира възприятията ни. Събитието ще постави във фокус въпроса как бизнесът може да запази прозрачност и отговорност във времена, когато изкуственият интелект създава съдържание и образи с невиждана скорост, и как това е решаващо за съхраняването на доверието на клиентите.
Но това не е всичко – участниците ще имат достъп до специална експо зона и възможности за директен контакт с водещи компании. Конференцията създава перфектната среда за изграждане на професионални връзки, срещи с настоящи и бъдещи партньори и клиенти.
Събитийната мрежа Digital4 обхваща повече от 15 областни града в страната. През изминалата година инициативата привлече над 5000 участници.
Организатор на събитието е IMG Connect. Билети са достъпни за закупуване през официалния сайт на конференцията, като притежателите на Connect CARD ползват свободен вход.
