|Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
Читател на Plovdiv24.bg e уловил момент, когато 7-8 годишно хлапе е цопнало в плитката вода и се опитва да плува.
За отбелязване е, че никъде около фонтана няма табела, че къпането е забранено, че водата е третирана с химикали и прочее важни за хората предупреждения.
Докато самоувереният плувец упражнява уменията си, на брега търпеливо го изчакват роднините му.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
