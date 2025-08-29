Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив

© Plovdiv24.bg Въпрос с повишена трудност: за какво служат фонтаните - за красота, за разхлаждане или за нещо друго? Оказва се, че шадраванът с пеликаните под носа на кмета има и друго предназначение. И то е - басейн.



Читател на Plovdiv24.bg e уловил момент, когато 7-8 годишно хлапе е цопнало в плитката вода и се опитва да плува.



За отбелязване е, че никъде около фонтана няма табела, че къпането е забранено, че водата е третирана с химикали и прочее важни за хората предупреждения.



Докато самоувереният плувец упражнява уменията си, на брега търпеливо го изчакват роднините му.