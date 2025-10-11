ИЗПРАТИ НОВИНА
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:26Коментари (0)2015
©
Средно по близо 4 деца на месец в Кърджали и региона биват извеждани от семействата си, защото родителите не полагат или нямат възможност да полагат грижа за тях. Мярката за закрила е приложена спрямо 33 малолетни и непълнолетни от началото на годината в Кърджали, отчитат от "Социално подпомагане“.

За последния случай, за който "24Родопи" писа, е, меко казано, покъртителен. 

Майка на шест деца, всички от различни бащи, които дори жената не може да посочи. В раздела "Баща“ на всяко едно от тях е записано "Неизвестен“. През август най-малкото от тях попада в болница в Кърджали с анемичен синдром. Транспортирано е по спешност в Детската клиника към УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, където и приведено в интензивен сектор в тежко състояние в резултат на недохранване и неадекватни грижи. Дни по-късно е изписано, майката го грабва, не чака дори документите за изписване и потегля. Уведомена е полиция, социални. "Закрилата“ установява редица сигнали и за останалите пет деца на жената. 

Бабата и лелята на малките искат да бъдат настанени при тях. Всички шест. Съдът в Кърджали даде "зелена светлина“.

В същото време градът е пълен с малолетни и непълнолетни просяци, които вадят пари за родителите си. Те са по улиците, паркингите, пред големите хранителни вериги.







