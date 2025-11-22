ИЗПРАТИ НОВИНА
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:09
© Google
Нормално ли е да има само един работещ изход за едно сравнително голямо за Пловдив заведение, което побира толкова хора? Това попита пловдивчанка, която снощи е била в заведението в "Капана", за което Plovdiv24.bg вече съобщи по-рано днес.

"Бяхме принудени да дашаме това, тъй като не можехме да излезем нормално", обясни жената.

"Обгазиха цялото "Сипи" в "Капана". Всички се евакуирахме навън. Започнахме да кашляме, да ни люти. Явно бяха пуснали нещо по вентилацията. И хората изведнъж се затичаха към изхода. Може би бе лютив спрей. Не се знае.

Заведението бе изключително пълно, в момента е едно от най-посещаваните. Вероятно над 100 души човека имаше вътре. Изведнъж всички започнаха да кашлят, тръгна да ни люти, започнаха да бягат навън - персонал, всякакви хора. На вратата се беше образувала тапа от хора, едва излязохме. Доста хора даже си зарязаха вещите вътре и побягнаха", конкретизира ситуацията дамата.

Междувременно медията ни научи, че немалко хора в суматохата са напуснали обекта, без да си платят сметките.







Абе сметки не знам .... Ама ако им ударят няколко дела на заведението,ще се зарадват доста!!!
