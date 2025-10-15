Десетки гости се стекоха, за да се докоснат до духовната атмосфера и живот в Семинарията

© На 12 октомври 2025 г., в 4-тата Неделя след Въздвижение, когато Светата Църква почита светите Отци от Седмия Вселенски събор, в Пловдивската Духовна Семинария "Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе първото издание на инициативата "Ден на отворените врати“. С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, събитието привлече множество гости от различни обществени и духовни среди, които с жив интерес и вяра се включиха в празника.



Тържествено богослужение и духовно участие



Празничният ден започна с възкресно утринно богослужение и Божествена света Литургия в митрополитския храм "Света великомъченица Марина“. Светата служба бе възглавена от ректора на духовната школа – ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов, в съслужение с архимандрит Дамян – ефимерий на семинарията, свещеноиконом Любомир Траянов – архиерейски наместник и преподавател, и митрополитския протодякон Илиян Александров.



Молитвено участие в светия олтар взеха Пловдивският митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, както и духовници и клирици от епархията.



Литургичните песнопения бяха изнесени от митрополитския хор "Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев, в съслужение с ученици от Семинарията – свидетелство за живата връзка между литургичния живот и духовното възпитание.



Сред присъстващите на светата Литургия и последвалата програма бяха и редица обществени фигури, свързани с духовното и социално дело в Пловдивска област, а именно проф. Христина Янчева, областен управител на Пловдивска област, доц. Димитър Мирчев-директор на департамента по чужди езици към Медицински Университет, г-н Микеле Санторели, както и представители на социални институции, образователни организации, православни училища и културни инициативи.



Присъствието им засвидетелства уважението към ролята на духовното образование и подкрепата за възпитанието на младижите в ценности, които изграждат не само личност, но и общество.



След светата Литургия гостите се отправиха към аулата на Семинарията, където Отец ректорът д-р Добромир Костов приветства всички с дълбоко слово, наситено с духовно прозрение и пастирска загриженост:



"….Образованието в нашата семинария не е просто професионална подготовка. То е форма на духовно възхождане. Да възпиташ едно младо сърце да обича Бога и ближния — това е по-голям подвиг от всяко академично постижение. ….Те са различни от своите връстници не защото са "по-добри“, а защото са избрали да вървят срещу течението. Те се подготвят не просто за живот, а за служение – в Църквата, в обществото, в семейството, навсякъде, където има нужда от истина, от светлина, от вяра….“



Тези думи бяха посрещнати с топло одобрение от страна на гостите, много от които изразиха искрена благодарност за възможността да надникнат в живота на духовната школа.



Възпитаниците на семинарията – Николай Иванов, Теодор Тодоров, Костадин Величков и Антон Пилчев (11. клас) – представиха пред присъстващите структурата на учебния процес, духовния ритъм на живот, дейностите извън занятията и своите лични разсъждения за смисъла на това призвание. Изказванията им трогнаха мнозина, които останаха впечатлени от зрелостта, благонравието и вярата, с които младите ученици говореха.



"Не очаквах да срещна такава чистота, възпитание и вътрешна светлина у тези деца“, сподели една от гостенките след края на срещата.



Събитието продължи с поклонение в параклиса на семинарията, изпълнение на тропара на св. Кирил и Методий под диригентството на Георги Радев, както и обиколка на учебния корпус, библиотеката, класните стаи и пансиона. Гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с ежедневието, средата и духа, в който се формират бъдещите духовници, учители и отговорни християни.



Първото издание на "Ден на отворените врати“ даде ясен знак, че Пловдивската Духовна Семинария не просто продължава традицията, а се стреми да бъде мост между Църквата и обществото, между духовното образование и съвременните въпроси на младите хора.



Ръководството на семинарията заяви, че това няма да бъде еднократно събитие, а начало на поредица от инициативи, дни на диалог, духовни дискусии, работни срещи с младежи, преподаватели и общественици, чрез които школата да споделя своите ценности и да отговаря на духовната жажда на съвремието.