ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Десетки гости се стекоха, за да се докоснат до духовната атмосфера и живот в Семинарията
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:30 / 15.10.2025Коментари (0)189
©
На 12 октомври 2025 г., в 4-тата Неделя след Въздвижение, когато Светата Църква почита светите Отци от Седмия Вселенски събор, в Пловдивската Духовна Семинария "Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе първото издание на инициативата "Ден на отворените врати“. С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, събитието привлече множество гости от различни обществени и духовни среди, които с жив интерес и вяра се включиха в празника.

Тържествено богослужение и духовно участие

Празничният ден започна с възкресно утринно богослужение и Божествена света Литургия в митрополитския храм "Света великомъченица Марина“. Светата служба бе възглавена от ректора на духовната школа – ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов, в съслужение с архимандрит Дамян – ефимерий на семинарията, свещеноиконом Любомир Траянов – архиерейски наместник и преподавател, и митрополитския протодякон Илиян Александров.

Молитвено участие в светия олтар взеха Пловдивският митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, както и духовници и клирици от епархията.

Литургичните песнопения бяха изнесени от митрополитския хор "Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев, в съслужение с ученици от Семинарията – свидетелство за живата връзка между литургичния живот и духовното възпитание.

Сред присъстващите на светата Литургия и последвалата програма бяха и редица обществени фигури, свързани с духовното и социално дело в Пловдивска област, а именно проф. Христина Янчева, областен управител на Пловдивска област, доц. Димитър Мирчев-директор на департамента по чужди езици към Медицински Университет, г-н Микеле Санторели, както и представители на социални институции, образователни организации, православни училища и културни инициативи.

Присъствието им засвидетелства уважението към ролята на духовното образование и подкрепата за възпитанието на младижите в ценности, които изграждат не само личност, но и общество.

След светата Литургия гостите се отправиха към аулата на Семинарията, където Отец ректорът д-р Добромир Костов приветства всички с дълбоко слово, наситено с духовно прозрение и пастирска загриженост:

"….Образованието в нашата семинария не е просто професионална подготовка. То е форма на духовно възхождане. Да възпиташ едно младо сърце да обича Бога и ближния — това е по-голям подвиг от всяко академично постижение. ….Те са различни от своите връстници не защото са "по-добри“, а защото са избрали да вървят срещу течението. Те се подготвят не просто за живот, а за служение – в Църквата, в обществото, в семейството, навсякъде, където има нужда от истина, от светлина, от вяра….“

Тези думи бяха посрещнати с топло одобрение от страна на гостите, много от които изразиха искрена благодарност за възможността да надникнат в живота на духовната школа.

Възпитаниците на семинарията – Николай Иванов, Теодор Тодоров, Костадин Величков и Антон Пилчев (11. клас) – представиха пред присъстващите структурата на учебния процес, духовния ритъм на живот, дейностите извън занятията и своите лични разсъждения за смисъла на това призвание. Изказванията им трогнаха мнозина, които останаха впечатлени от зрелостта, благонравието и вярата, с които младите ученици говореха.

"Не очаквах да срещна такава чистота, възпитание и вътрешна светлина у тези деца“, сподели една от гостенките след края на срещата.

Събитието продължи с поклонение в параклиса на семинарията, изпълнение на тропара на св. Кирил и Методий под диригентството на Георги Радев, както и обиколка на учебния корпус, библиотеката, класните стаи и пансиона. Гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с ежедневието, средата и духа, в който се формират бъдещите духовници, учители и отговорни християни.

Първото издание на "Ден на отворените врати“ даде ясен знак, че Пловдивската Духовна Семинария не просто продължава традицията, а се стреми да бъде мост между Църквата и обществото, между духовното образование и съвременните въпроси на младите хора.

Ръководството на семинарията заяви, че това няма да бъде еднократно събитие, а начало на поредица от инициативи, дни на диалог, духовни дискусии, работни срещи с младежи, преподаватели и общественици, чрез които школата да споделя своите ценности и да отговаря на духовната жажда на съвремието.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Темелков: Това е първият сериозен инфраструктурен проект в Пловди...
21:36 / 15.10.2025
Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш...
20:38 / 15.10.2025
МУ–Пловдив отбеляза 80 години от създаването си в присъствието на...
18:34 / 15.10.2025
Румен Радев от Пловдив: Това е евтин политически театър
17:17 / 15.10.2025
Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
17:09 / 15.10.2025
Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Дра...
16:45 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Нотариус: Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си в имоти
Нотариус: Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си в имоти
08:51 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми в НЗОК
България в еврозоната
Отношенията София-Скопие
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: