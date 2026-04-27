Тарикатите в Кючука се оказват на камера - това съобщиха от денонощния магазин Corner Non Stop в социалната мрежа Фейсбук. Причината е опит за кражба, направен от млад мъж по-рано тази вечер.
Ето и самата публикация:
Този тип реши, че Corner Non Stop е на самообслужване… в негов стил.
Скри кен на Starbucks в гащите си и тръгна да излиза спокойно.
Само че камерите не мигат.
След като беше засечен – върна стоката.
Номерът обаче е записан и остава.
Срещу Първо районно, Кичука Ритейл Парк, Пловдив
Колеги търговци – имайте едно наум. Днес “връща", утре може да не върне.
Ако се разпознае – следващия път да си носи и срама, не само кена.
Дано стигне до родителите му.
Milen B
на 28.04.2026 г.
Хахахахахахха колко жалко е да си жълто-черен и да нямаш две евро за кафе :D :D :D
Сергей Пройчев
на 28.04.2026 г.
Познаваме го този е Алито от Шикера.Прави се на българин ама е циганин.
ултрас1926
на 28.04.2026 г.
На тенисчицата Бултрас ли чета?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!