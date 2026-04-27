Тарикатите в Кючука се оказват на камера - това съобщиха от денонощния магазин Corner Non Stop в социалната мрежа Фейсбук. Причината е опит за кражба, направен от млад мъж по-рано тази вечер.

Ето и самата публикация:

Този тип реши, че Corner Non Stop е на самообслужване… в негов стил.

Скри кен на Starbucks в гащите си и тръгна да излиза спокойно.

Само че камерите не мигат.

След като беше засечен – върна стоката.

Номерът обаче е записан и остава.

Срещу Първо районно, Кичука Ритейл Парк, Пловдив

Колеги търговци – имайте едно наум. Днес “връща", утре може да не върне.

Ако се разпознае – следващия път да си носи и срама, не само кена.

Дано стигне до родителите му.