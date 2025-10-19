ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Децата ще откриват тайните на здравето в парк "Ружа"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00Коментари (0)2
©
За втора поредна година Район "Западен“ ще бъде домакин на едно вдъхновяващо и полезно събитие, посветено на здравословния начин на живот. Днес от 10:00 до 15:00 часа в парк "Ружа“ ще се проведе инициативата "Здравни къщи“.

Проектът е насочен към деца на възраст между 6 и 12 години и има за цел да подпомогне изграждането на здравно-хигиенни навици по интерактивен и достъпен начин.

Малчуганите ще имат възможност да посетят осем тематични "къщи“, където ще се срещнат с "докторите“ Гладников, Сънливков, Въздухаров, Здравков, Безпроблемов, Слънчов и Бълбуков.

Във всяка от тях те ще откриват тайните на здравето – чист въздух, вода, движение, храна, сън и добро настроение. Програмата включва кратки теоретични занимания, демонстрации, игри и практическо прилагане на наученото.

На финала участниците ще могат да си направят значки и да се включат в благотворителна инициатива. Събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на 5-годишно дете с множествени увреждания, което ежедневно се нуждае от рехабилитация, логопедична и психологическа помощ.

Организатори на събитието са ADRA България и клуб "Приключенец“, а инициативата се реализира с подкрепата на Район "Западен“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Шофьор: Пловдив ми е Китай!
16:39 / 18.10.2025
Голяма част от Пловдив е без вода в събота
13:34 / 18.10.2025
Кметът на "Северен" посрещна официална делегация в ДЯ "Палечка"
12:24 / 18.10.2025
В Пловдив продължават акциите срещу изоставени автомобили!
11:18 / 18.10.2025
Тежък инцидент на входа на Марково
10:16 / 18.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
21:27 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: