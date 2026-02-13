© виж галерията За поредна година децата, родителите и екипът на ДГ "Мирослава“ с много настроение и усмивки отбелязаха традиционния за детската градина "Карнавал на приятелството“.



С огромно вълнение и артистичност всички дефилираха, облечени в костюми на Снежанка, Пепеляшка, Пипи Дългото чорапче, Котаракът в чизми, Елза, дългокосата Рапунцел, и дори Злодеида, смелия и силен Батман, Спайдърмен, Червената шапчица, Пчеличката Мая и още много други. С цветните си и пъстри костюми на любими герои участниците имаха възможност да се забавляват заедно и да съпреживеят радостта и щастието от споделеното приятелство между малки, големи и още по-големи.



В ролята на Кралят и Кралицата на Кралството на приятелството се превъплътиха родители, които поздравиха малчуганите и им разказаха какво за тях е да имаш и да бъдеш истински приятел.



И тази година децата от всяка група отправиха свое послание за приятелство в голямо цветно сърце: "Приятелството е, когато детските сърца туптят в един ритъм!“; "Приятелството е мост между сърца и усмивки!“; "Приятелството е ръка, подадена навреме!“; "Истинското приятелство прави детството вълшебно, а сърцата по-добри!“; "Истинското приятелство е като цвете, трябва да се грижиш за него, да го отглеждаш с любов и да се гордееш с цветовете му!“; "Приятелството е, когато радостта на другия е твоя радост!“.



Децата споделиха, че за тях ценността на приятелството е искреност и търпение, доверие и прошка, подкрепа и разбиране, доброта и обич. И макар да са различни помежду си, те показаха, че са обединени и мечтаят за истинско приятелство, обич, весели игри, изпълнени с детски усмивки и щастие.



Интерес тази година предизвика инициативата "Предай нататък“. Децата от ДГ "Мирослава“ изработиха сърца с послания за приятелство и добрина за учениците от ОУ Антим I“, СУ "Св. Патриарх Евтимий“, ОУ "Кочо Честеменски“, ОУ "Княз Александър I“.



Приятелски послания за единство, доброта и сплотеност получиха и полицаи, пожарникари и медици от УМБАЛ "Свети Георги“, МБАЛ "Медлайн“, Клиника по Педиатрия "Пълмед“, Очна Клиника "Луксор“, Клиника по Хематология и Ендокринология, болницата в гр. Пазарджик, ръководството на РДПБЗН – Пловдив. А посланията, изработени от детските ръчички с много грижа и внимание, предадоха на своите получатели искрена усмивка, щастие, благодарност, трепет и желание да направят и предадат нещо добро на някого - "Вашата грижа прави света по-добро място“, "Благодарим, че давате надежда на всеки пациент“, "Всеки жест на внимание е малко чудо“, "Бъдете горди – Вашата работа спасява животи и носи надежда“, "Благодарим, че правите нашия живот по-сигурен", "Вашата работа е символ на кураж и сила", "Усмихни се и направи денят на някого по-щастлив“, "Споделената радост е двойна радост“, "Ти можеш повече, отколкото си представяш“ и още много други.



Специални гости на празника бяха заместник-кметът по "Култура, културно наследство, археология и туризъм“ в район "Централен“ – Мария Колева, както и главният експерт "Образование, спорт и младежки дейности“ – Димитринка Илиева.



Кулминация на карнавала бяха песните и танците, с които децата, родителите и гостите се представиха и забавляваха. За пореден път те показаха, че заедно могат да празнуват, да се обичат, да се подкрепят и да творят добро.



"Именно тук - в детската градина, се раждат първите истински приятелства. Онова топло чувство, което ни кара да подадем ръка, да кажем "Не се тревожи, аз съм до теб“. Тук се учим да бъдем общност. Тук разбираме, че различията ни правят по-богати, а добротата ни прави силни, че когато сме единни, можем да създадем най-красивия свят“, сподели Елица Генова, директор на ДГ "Мирослава“.