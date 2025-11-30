ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Дарителската акция пред "Кауфланд" и Лекси надмина всички очаквания
Само за събота от третия уикенд (29 ноември) бяха събрани 1 364 кг продукти и стоки от първа необходимост, дарени от добротворци.
Обединени с резултатите от уикенда 22–23 ноември, кампанията вече надминава всички предишни в мащаб и обществено участие.
Резултати от последния отчетен уикенд (22–23 ноември):
Смирненски - 1 515 кг
Кичука - 793 кг
Тракия - 750 кг
Център — Лекси Гранда 380 кг
Северен — Лекси Марица 433.7 кг
Изгрев — Kaufland Изгрев 399.9 кг
Всички събрани продукти ще бъдат разпределени и предоставени на хора в нужда от Пловдив и населените места в областта — семейства с ниски доходи, възрастни хора без подкрепа, многодетни домакинства и хора, изпаднали в трудни житейски обстоятелства.
Това, което за някого е малък жест, за друг може да бъде спасение, топла вечеря, спокойствие.
Ако пазарувате — вземете един продукт повече
Един пакет ориз, масло или пастет е нещо малко за нас — но огромно за този, който го получава
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Културата държи Пловдив жив
08:51 / 30.11.2025
Днешният рожденик: Всички културни пловдивчани са чували за него!...
20:06 / 29.11.2025
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
17:31 / 29.11.2025
Водородни двигатели - световен принос на учени от Пловдив
16:59 / 29.11.2025
Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия,...
14:32 / 29.11.2025
Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декем...
12:33 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS