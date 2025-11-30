© виж галерията Благотворителната кампания "Купи и Дари“, организирана от Ротари клуб Пловдив–Филипопол, заедно с Ротаракт и Интеракт Пловдив–Филипопол, навлиза в своя последен и решаващ ден. След два уикенда, в които жителите на Пловдив и областта дариха над 8.7 тона храни, доброволците са отново пред Kaufland, Лекси и 2+2, за да събират помощ за хора в затруднение.



Само за събота от третия уикенд (29 ноември) бяха събрани 1 364 кг продукти и стоки от първа необходимост, дарени от добротворци.



Обединени с резултатите от уикенда 22–23 ноември, кампанията вече надминава всички предишни в мащаб и обществено участие.



Резултати от последния отчетен уикенд (22–23 ноември):



Смирненски - 1 515 кг



Кичука - 793 кг



Тракия - 750 кг



Център — Лекси Гранда 380 кг



Северен — Лекси Марица 433.7 кг



Изгрев — Kaufland Изгрев 399.9 кг



Всички събрани продукти ще бъдат разпределени и предоставени на хора в нужда от Пловдив и населените места в областта — семейства с ниски доходи, възрастни хора без подкрепа, многодетни домакинства и хора, изпаднали в трудни житейски обстоятелства.



Това, което за някого е малък жест, за друг може да бъде спасение, топла вечеря, спокойствие.



Ако пазарувате — вземете един продукт повече



Един пакет ориз, масло или пастет е нещо малко за нас — но огромно за този, който го получава