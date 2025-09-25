ЗАРЕЖДАНЕ...
|Данъчните продават търговски комплекс до Пловдив за 3.8 млн. лева
Продажбата включва поземлен имот и сгради с обща площ 4400 квадратни метра, с административен адрес Куклен, ул. "Христо Данов" № 21. Това всъщност е затвореният преди време търговски комплекс "Сани". В момента част от сградата се използва като офис на голяма куриерска фирма, а в другия й край има работещо кафене.
Освен земята, данъчните продават супермаркета и котелното, които са с разгърната застроена площ от 1183,28 кв. м. и комплекса със самостоятелните магазини и здравни кабинети с разгъната застроена площ от 2230,90 кв. м., заедно с всички подобрения и приращения на имота. Включен е и трафопостът от 9 кв. м., ведно със съответното право на строеж върху мястото върху което е издигнат.
На 1 октомври 2025 г. в 10:30 ч. ще стане ясно кой е новият собственик на обекта.
