|Daily Express за Пловдив: Най-старият град в Европа, който продължава да бъде подценяван
Но "пренебрегваният“ български град, изпълнен с римски руини, "заслужава да бъде на върха на списъка ви с места за посещение в Европа“, според Midlife Travel Tales – двойка, която документира пътешествията си по света, пише изданието Daily Express.
Пътешествениците в YouTube описват Пловдив като "съкровищница на туристическо вдъхновение“, която ще "завладее сърцето ви и ще ви накара да се чудите защо изобщо сте го пренебрегвали“.
Старият град е особено впечатляващ – красиво запазени къщи, боядисани в меки пастелни цветове, опасват калдъръмени улички. Капана – историческият творчески квартал на Пловдив – е известен със своя лабиринт от тесни пешеходни улици, изпълнени с художествени галерии, занаятчийски работилници, модерни кафенета, ресторанти и оживен нощен живот.
Съвременният град обаче е изграден върху пластове от хилядолетна история. Археологически открития показват, че е основан още през VII хилядолетие пр. Хр. през Неолита, което го прави по-стар от Атина и Рим.
Най-влиятелният му период вероятно е по време на римското владичество, след като е завладян през 72 г. пр. Хр. и се превръща във важен кръстопът на империята, разположен директно на Виа Милитарис – основния военен и търговски път през Балканите.
Това е отразено в впечатляващата архитектура на града, където римските руини са неразделна част от ежедневието – като Римския театър, в който и днес се провеждат пиеси, концерти и фестивали. Забележителни останки от древния римски стадион, където вероятно са се провеждали атлетически състезания и надбягвания с колесници, лежат под съвременната търговска улица и в разцвета си са побирали хиляди зрители. Посетителите могат да се възхищават и на изключително добре запазения Античен форум, който някога е бил център на обществения живот.
Пътуващата двойка отбелязва също "оживената културна сцена“ на Пловдив и вкусната му кухня, с обилни ястия, повлияни от турската, средиземноморската и балканската традиция.
Посетителите могат да опитат маслени баници, бавно приготвени яхнии като кавърма или печени кюфтета и кебапчета.
