|"Цветен маратон" се проведе в Пловдив
Събитието се проведе в сърцето на района. Ентусиасти не липсваха. От рано те се наредиха пред сборния пункт за получаване на стартови номера, а официалният старт бе даден в 10,00 часа.
Участниците пробягаха 3-километров маршрут по булевард "Освобождение". Трасето бе изпълнено с цветни зони, усмивки и настроение. Всяка стъпка бе съпроводена с емоции и незабравими спомени.
"Цветният крос е не просто спортно събитие – това е празник за цялото семейство. Радваме се, че именно район "Тракия“ бе домакин на толкова пъстро и позитивно начинание“, споделиха организаторите.
На събитието присъства и кметът на района Георги Гатев.
