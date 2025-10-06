© Plovdiv24.bg виж галерията Улиците и булевардите в "Тракия" в Пловдив се превърнаха в дъги по време на "Цветен маратон“ в съботния ден.



Събитието се проведе в сърцето на района. Ентусиасти не липсваха. От рано те се наредиха пред сборния пункт за получаване на стартови номера, а официалният старт бе даден в 10,00 часа.



Участниците пробягаха 3-километров маршрут по булевард "Освобождение". Трасето бе изпълнено с цветни зони, усмивки и настроение. Всяка стъпка бе съпроводена с емоции и незабравими спомени.



"Цветният крос е не просто спортно събитие – това е празник за цялото семейство. Радваме се, че именно район "Тракия“ бе домакин на толкова пъстро и позитивно начинание“, споделиха организаторите.



На събитието присъства и кметът на района Георги Гатев.