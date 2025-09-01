ИЗПРАТИ НОВИНА
Читател: Скоро да не влезем в новините!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:14Коментари (0)1684
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Читател потърси Plovdiv24.bg, за да съобщи за потенциална голяма опасност в северната част на Пловдив:

Здравейте, както обикновено вие сте ни последната Надежда, за да се реши поредният проблем, който заради безхаберието на "Градини и паркове" и администрацията на район "Северен" може и да влезе в новините съвсем скоро, но с горчив привкус. 

Изпращам Ви снимки от ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 24. Това дърво и другите две съседни са изключително опасни но не и според администрацията. Предполагам, докато не стане нещо изключително неприятно, няма да има ресурси и поета отговорност. Благодаря Ви!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

