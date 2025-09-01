© Plovdiv24.bg виж галерията Читател потърси Plovdiv24.bg, за да съобщи за потенциална голяма опасност в северната част на Пловдив:



Здравейте, както обикновено вие сте ни последната Надежда, за да се реши поредният проблем, който заради безхаберието на "Градини и паркове" и администрацията на район "Северен" може и да влезе в новините съвсем скоро, но с горчив привкус.



Изпращам Ви снимки от ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 24. Това дърво и другите две съседни са изключително опасни но не и според администрацията. Предполагам, докато не стане нещо изключително неприятно, няма да има ресурси и поета отговорност. Благодаря Ви!