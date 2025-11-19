ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читалище в Пловдив открива модерен дигитален клуб
Инициативата цели да осигури достъп до нови технологии, да повиши дигиталната грамотност и да създаде условия за обучение и творчество на гражданите от различни възрасти.
В рамките на проекта читалището ще оборудва специализирано пространство с нови компютри, интерактивна техника, софтуер за творчество и обучение, както и високоскоростна интернет свързаност. Дигиталният клуб ще служи като отворена общностна среда, в която ще се провеждат обучения по основни и напреднали дигитални умения, курсове по програмиране, творчески работилници и събития, насърчаващи иновациите и културното участие.
"Създаването на Дигиталния клуб е важна стъпка към модернизацията на дейността на читалището и към по-широк достъп на гражданите до знания и технологии. Благодарение на подкрепата на Европейската комисия можем да предложим съвременни условия за обучение и развитие за всички поколения", споделят от ръководството на Народно читалище "Шалом Алейхем – 1945г.".
