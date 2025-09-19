Четвърта внучка за един от най-добрите пловдивски гинеколози

© Семейството на завеждащия Клиниката по акушерство и гинекология в болница "Селена“ – проф. Благовест Пехливанов – има повод за огромна радост. На 18 септември на бял свят се появи четвъртата му внучка – Искра.



Малкото момиче проплака по естествен път, с тегло 3230 г и ръст 49 см, носейки светлина и щастие на близките си. С появата ѝ проф. Пехливанов вече е горд дядо на четири внучки от двете си дъщери.



Раждането премина успешно благодарение на професионализма и отдадеността на екипа: д-р Снежана Топалова, акушерка Динка Негалова и неонатологът д-р Зорница Димова.



"Добре дошла, малка Искра! Нека животът ти бъде светъл, красив и изпълнен с любов!“ – пожелават с топли думи близките и колегите на проф. Пехливанов.