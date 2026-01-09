ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честваме 148 години от Освобождението на Пловдив
На 16 януари (4 януари по стар стил) 1878 година през нощта, 63-мата руски драгуни на капитан Бураго, подпомогнати от местните разузнавачи, извършват немислимото. С дързост, граничеща с безумие, те влизат в един град, окупиран от многократно превъзхождащ ги противник, и донасят вестта, че Пловдив вече не е робски.
Във военната церемония пред паметника, включваща полагане на венци и цветя, ще участват военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и представители на комитет "Родолюбие“. Събитието се организира традиционно от Община Пловдив и е част от Културния календар на града.
Слово по повод годишнината ще произнесе д-р Стефан Шивачев. Водещ ще е Ивайло Христов – актьор в Драматичен театър Пловдив.
