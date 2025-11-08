ИЗПРАТИ НОВИНА
Частна фирма получава няколко хиляди за малък терен, част от голям проект на Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 07:57Коментари (0)220
Заповедта за отчуждение на имот от частна фирма на “Кукленско шосе" вече е факт. Това става ясно от публикуваната информация в сайта на община Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.

Става въпрос за малък, но изключително важен терен, който ще даде възможност за изграждане на улица и намаляване на тапите и трафика в зоната.

Наскоро Ви анонсирахме, че е стартирала процедура. Тя е съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти.

Общо 945 кв.м. част от друг по-голям имот, собственост на частната фирма “Металстрой“ АД, трябва да бъдат отчуждени. 

Целият терен е с площ от 5 370 кв. м. и е с трайно предназначение на територията - ниско застрояване (до 10 м.). Намира се на ул. "Кукленско шосе“ № 41.

В имота, който е обект на принудителното отчуждаване, има едноетажна промишлена сграда с площ 25 кв.м.

Равностойното паричното обезщетение, което е определено, е в размер на 53 690,58 лева с ДДС за терена и сградата в него според публикуваната информация.







