|Частна фирма получава няколко хиляди за малък терен, част от голям проект на Пловдив
Става въпрос за малък, но изключително важен терен, който ще даде възможност за изграждане на улица и намаляване на тапите и трафика в зоната.
Наскоро Ви анонсирахме, че е стартирала процедура. Тя е съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти.
Общо 945 кв.м. част от друг по-голям имот, собственост на частната фирма “Металстрой“ АД, трябва да бъдат отчуждени.
Целият терен е с площ от 5 370 кв. м. и е с трайно предназначение на територията - ниско застрояване (до 10 м.). Намира се на ул. "Кукленско шосе“ № 41.
В имота, който е обект на принудителното отчуждаване, има едноетажна промишлена сграда с площ 25 кв.м.
Равностойното паричното обезщетение, което е определено, е в размер на 53 690,58 лева с ДДС за терена и сградата в него според публикуваната информация.
