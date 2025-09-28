ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради нова улица в Пловдив частна фирма получава няколко хиляди
Засегнатият недвижим имот се намира в район "Южен“, ул. "Кукленско шосе“ № 41. Целият е площ от 5 370 кв. м. с трайно предназначение на територията - ниско застрояване (до 10 м.).
В имота, който е обект на принудителното отчуждаване, има едноетажна промишлена сграда с площ 25 кв.м.
Равностойното паричното обезщетение, което е определено, е в размер на 53 690,58 лева с ДДС за терена и сградата в него.
