Заради нова улица в Пловдив частна фирма получава няколко хиляди

© Заради реализирането на улична регулация по плана на СМФ-юг и в съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти кметът на община Пловдив Костадин Димитров е обявил, че е стартирала процедура по отчуждаване на 945 кв.м. от имот, собственост на частната фирма “Металстрой“ АД. Информацията е поместена в сайта на администрацията, съобщава Plovdiv24.bg.



Засегнатият недвижим имот се намира в район "Южен“, ул. "Кукленско шосе“ № 41. Целият е площ от 5 370 кв. м. с трайно предназначение на територията - ниско застрояване (до 10 м.).



В имота, който е обект на принудителното отчуждаване, има едноетажна промишлена сграда с площ 25 кв.м.



Равностойното паричното обезщетение, което е определено, е в размер на 53 690,58 лева с ДДС за терена и сградата в него.