Заради нова улица в Пловдив частна фирма получава няколко хиляди
Автор: Данислава Вълкова 08:30
©
Заради реализирането на улична регулация по плана на СМФ-юг и в съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти кметът на община Пловдив Костадин Димитров е обявил, че е стартирала процедура по отчуждаване на 945 кв.м. от имот, собственост на частната фирма “Металстрой“ АД. Информацията е поместена в сайта на администрацията, съобщава Plovdiv24.bg.

Засегнатият недвижим имот се намира в район "Южен“, ул. "Кукленско шосе“ № 41. Целият е площ от 5 370 кв. м. с трайно предназначение на територията - ниско застрояване (до 10 м.).

В имота, който е обект на принудителното отчуждаване, има едноетажна промишлена сграда с площ 25 кв.м.

Равностойното паричното обезщетение, което е определено, е в размер на 53 690,58 лева с ДДС за терена и сградата в него.







Още новини от Новини от Пловдив:
Заради предаварийното състояние: Две фирми в битка за Бетонния мо...
08:22 / 28.09.2025
Радост Иванова, директор на Тракия туристически район: Има още ма...
19:39 / 27.09.2025
Най-големият район на Пловдив празнува
15:57 / 27.09.2025
Пловдивчанин: 95 километра за 4 часа и 10 минути по магистрала!
15:50 / 27.09.2025
Пушещи като комини ученици превърнаха район до училището в кочина...
15:39 / 27.09.2025
Кметът на Пловдив: Елате на фонтана да гледаме мача на голям екра...
13:27 / 27.09.2025

