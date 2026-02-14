ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ЧСИ продава половин жилищна сграда в Пловдив
Имотът е собственост на физическо лице, длъжник по изпълнително дело.
Цената от която започва проданта е в размер на 51 456,42 евро. Продажбата ще се осъществи от 15 март до 15 април и е първа по ред. Имотът може да се огледа предварително, а задатъкът е 10% от първоначално обявената сума. Върху имота има наложена възбрана от частен съдебен изпълнител.
Предложението трябва да се предава в запечатан плик, като да е само едно и не трябва да надвишава 30 % от началната цена, в противен случай се обявява за недействително.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болниц...
11:52 / 14.02.2026
Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почт...
08:58 / 14.02.2026
Фрапиращо: От Пловдив дойде лоша новина за цените по пазарите
08:25 / 14.02.2026
7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
08:08 / 14.02.2026
Ново пазарно проучване показва колко милиона ще дадем за ремонта ...
07:59 / 14.02.2026
Община Пловдив осигурява повече автобуси днес
07:20 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS