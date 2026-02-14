ЧСИ продава половин жилищна сграда в Пловдив

© ½ идеална част от жилищна сграда на бул. "Дунав" № 134 е обявена за продан от частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата. Зданието е 61 кв.м. и е на три етажа: партер, жилищен и мансарден, като жилищният етаж се състои от коридор, дневна, столова и готварна с тераса, баня с тоалетна, а мансардният етаж се състои от коридор, тераса, две спални и баня с тоалетна.



Имотът е собственост на физическо лице, длъжник по изпълнително дело.



Цената от която започва проданта е в размер на 51 456,42 евро. Продажбата ще се осъществи от 15 март до 15 април и е първа по ред. Имотът може да се огледа предварително, а задатъкът е 10% от първоначално обявената сума. Върху имота има наложена възбрана от частен съдебен изпълнител.



Предложението трябва да се предава в запечатан плик, като да е само едно и не трябва да надвишава 30 % от началната цена, в противен случай се обявява за недействително.