ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена

© Частен съдебен изпълнител продава къща в пловдивското село Дълбок извор. Обявата е публикувана в сайта на Камарата, информира Plovdiv24.bg. Имотът е с площ от 1970 кв. м. Сградата е двуетажна, но е занемарена. Тя е 74 кв. м. а до нея има и 90 кв.м. паянтова постройка.



Причината за продажбата е изпълнително дело и решение на съда за делба на имота между две съделителки.



Продажбата е в сила от 19 декември до 19 януари 2026 г. Сумата, която ЧСИ Минка Цойкова търси, е 56 376 лева и е 90% от първоначалната цена на първата продан, като настоящата е втора по ред.



Върху имота има наложени тежести и възбрани.