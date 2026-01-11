ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
Причината за продажбата е изпълнително дело и решение на съда за делба на имота между две съделителки.
Продажбата е в сила от 19 декември до 19 януари 2026 г. Сумата, която ЧСИ Минка Цойкова търси, е 56 376 лева и е 90% от първоначалната цена на първата продан, като настоящата е втора по ред.
Върху имота има наложени тежести и възбрани.
