|ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
Проданта ще се реализира между 21 декември и 21 януари. Площта на паркомястото е 12.60 кв. м, като се намира пред нова жилищна кооперация на адреса.
Освен продажба на паркомястото в отделна обява е пуснат и двустаен апартамент на същите собственици, който се намира на 2 етаж. Апартаментът е 64 кв.м., а към него има и изба 2,6 кв.м. Апартаментът се продава за сумата от 205 600 лева.
Жилището и паркомястото са собственост на фирма “Марая - Фар" ЕООД, като върху тях има възбрани и неплатени договорни ипотеки, поради което е и решението на съда за тяхната продажба и погасяване на задълженията.
Задатъкът е 10% от първоначално посочената цена. Наддаването се извършва в затворен непрозрачен плик, като не трябва да надвишава 30% от сумата, в противен случай се обявява за недействителна.
