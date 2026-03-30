Остават около две седмици до Великден - една от най-важните дати в християнския календар. Някои пекарни в града под тепетата вече са готови с първите си поръчки, показва справка на репортер на Plovdiv24.bg.
И тази година едни от най-предпочитаните козунаци са тези с пълнеж и много ядки, но и цените им са вдиганти спрямо предходната година. Вече всяка пекарна предлага тези по-нестандартни варианти на сладкия десерт, който присъства на всяка трапеза за Великден. Най-често срещаните разфасовки са от 500 грама, като има и такива, които са по 900 (но те са рядкост).
Цената на малък размер козунак в някои пекарни варира между 15 и 18€, в зависимост от пълнежа - козунак еклер; пълнен козунак с шоколадов крем; пълнен козунак в шамфъстъков крем и други. Цената на класическите козунаци (без пълнеж, със стафици или с локум) варира между 8 и 12€.
Някои пекарни са доста креативни и предлагат и веган козунаци с квас и пълнеж от сусамов тахан, козунак без глутен и без лактоза, както и различни козуначени кексове без захар, без глутен и без лактоза на цени от 8 до 14€.
Предимствата на козунаците от пекарните са по-високото качество на съставките, различните добавки и креативен външен вид. От своя страна големите вериги магазини предлагат по-ниска цена и по-голямо разнообразие от марки на едно място. Дали обаче пловдивчани ще купуват козунаци от големите вериги магазини, или от пекарните, оставяме да прецените Вие.
Цената на козунаците в Пловдив стигна 18 евро
Още по темата
/
Още от Други
/
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.