Автор: Вили Ташева 19:13 / 30.03.2026

Остават около две седмици до Великден - една от най-важните дати в християнския календар. Някои пекарни в града под тепетата вече са готови с първите си поръчки, показва справка на репортер на Plovdiv24.bg.



И тази година едни от най-предпочитаните козунаци са тези с пълнеж и много ядки, но и цените им са вдиганти спрямо предходната година. Вече всяка пекарна предлага тези по-нестандартни варианти на сладкия десерт, който присъства на всяка трапеза за Великден. Най-често срещаните разфасовки са от 500 грама, като има и такива, които са по 900 (но те са рядкост).



Цената на малък размер козунак в някои пекарни варира между 15 и 18€, в зависимост от пълнежа - козунак еклер; пълнен козунак с шоколадов крем; пълнен козунак в шамфъстъков крем и други. Цената на класическите козунаци (без пълнеж, със стафици или с локум) варира между 8 и 12€.



Някои пекарни са доста креативни и предлагат и веган козунаци с квас и пълнеж от сусамов тахан, козунак без глутен и без лактоза, както и различни козуначени кексове без захар, без глутен и без лактоза на цени от 8 до 14€.



Предимствата на козунаците от пекарните са по-високото качество на съставките, различните добавки и креативен външен вид. От своя страна големите вериги магазини предлагат по-ниска цена и по-голямо разнообразие от марки на едно място. Дали обаче пловдивчани ще купуват козунаци от големите вериги магазини, или от пекарните, оставяме да прецените Вие.