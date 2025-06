© виж галерията Най-голямото лятно музикално турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 завладя Пловдив на 27 юни. Площад "Централен“ се превърна в сцена за щастливи емоции, свежа енергия, ексклузивна премиера на нова песен и незабравима среща с любимите звезди на българската музика. Въпреки високите температури и разразилата се буря, която наложи преждевременното прекратяване на концерта, публиката изживя вечерта с хиляди усмивки.



По традиция началото на музикалното събитие дадоха топ DJ-ят на България Mascota и MC Mickey, които подгряха феновете със сет от най-актуалните клубни хитове. Remi Toin и неговият екип се включиха с изумителни движения и TikTok хитове.



Концертната програма започна с Elizabet, която разчувства публиката с "Носталгия“ и "Пак в нощта“, последвана от Eva Lea, която представи своя нов сингъл "Престъпница“ и неиздадената "Температура“. Победителят от "Като две капки вода“ – Вениамин, изпълни "На макс“ и "Как да спра да те обичам“ с участието на Eva Lea.



Ексклузивната премиера на вечерта дойде от Dara Ekimova, която представи за пръв път пред многохилядна публика най-новия си проект "Адреналина“ с Eva Lea - само часове след официалното излизане на песента. Участието на Dara Ekimova продължи с емоционални изпълнения на "Стокхолм“, "Дишам“ и други обичани песни.



След нея на сцената се качи Михаела Маринова, която не позволи на дъжда да прекъсне емоцията – под звуците на "Листата падат“ и "Сериал“ феновете останаха с нея, въпреки проливния дъжд.



Torino & Pashata бяха следващите на сцената и успяха да изпълнят част от подготвения си сет. На "Свързани души“ обаче влошените атмосферни условия наложиха прекратяване на събитието поради съображения за безопасност.



Въпреки това настроението остана високо, а феновете – вдъхновени. DARA и Криско, които трябваше да излязат на сцената по-късно вечерта, не успяха да се включат в събитието, но обещаха нови срещи с публиката в Пловдив съвсем скоро. И двамата изпълнители имат предстоящи концерти в града през септември.



Феновете на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour имаха възможност още от 17:00 часа да се включат в атрактивни активности във фестивалната зона – музика, игри, награди и емоции с тематични зони като Chill and Play Corner с гигантско "Не се сърди човече“, колело с предизвикателства, Pop-Up Store с мърч, фото корнери за забавни и персонализирани снимки, както и активен QR код Treasure Hunt с награди.



Отговорното забавление е във фокуса на турнето и тази година, като призивът към посетителите е да събират празните бутилки и кенове разделно, а включването им в тази инициатива носи възможност за още награди.



Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 продължава през с концерт във Варна на 17 юли от 18:00 часа на Южен плаж, Алея Първа. Специални гости на концерта в морската столица ще бъдат V:RGO x EMIL TRF и Боро Първи.



Бургас ще бъде домакин на турнето на 20 юли на площад "Тройката“. След кратка лятна пауза Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 ще се завърне със свеж заряд през септември – Севлиево ще бъде домакин на 5 септември в парк "Казармите“, а грандиозният финал ще бъде в София на 13 септември - на площад "Княз Александър I".



Създадено през 2010 г., Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се утвърди като едно от най-очакваните музикални събития на лятото. Вече 15 години турнето свързва любими артисти и хиляди фенове в градовете на България, създавайки спомени с музика, емоции и лятно настроение под открито небе.