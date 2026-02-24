"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив

© Вечер на музика, памет и национална гордост очаква публиката на 2 март 2026 г. от 18:00 ч. в Зала "Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив. Музикално-артистичен Форум Пловдив представя празничния камерен концерт "България – изповед в песен“ – изискано музикално преживяване, посветено изцяло на българската вокална класика.



На сцената излизат солисти на Национална опера и балет – София, които прославят страната ни по световните сцени: Габриела Георгиева – сопран с впечатляваща международна кариера, Гергана Русекова – мецосопран с ярко сценично присъствие и Йоланта Смолянова – пиано.



Три изключителни музикални личности ще поведат публиката в емоционално пътешествие през българската музикална душевност. Ще звучи само българска музика – силна, красива и вечна. Програмата събира песни и арии от най-обичаните български композитори: Добри Христов, Георги Златев-Черкин, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Димитър Петков и Любомир Пипков.



Това е концерт, който събира традиция, красота и национална емоция в една сцена – истинска музикална изповед към България – на историческо място, в празнична атмосфера за едно вълнуващо бутиково преживяване. Вечерта обещава камерна атмосфера, близост до артистите и незабравимо преживяване за ценители и родолюбци в сърцето на Пловдив.



Предвидена е и специална изненада за публиката - всеки закупил билет ще може по желание да участва в празнична томбола за 2 входни билета за Дворцов комплекс Антична вила Армира, известен като "Балканският Версай“. Печелившите ще бъдат изтеглени публично веднага след концерта.



Входът е с билети, които могат да бъдат закупени в ГРАБО.