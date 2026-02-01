Бъдещето на сградата на БНБ и напредъкът по Античния форум във фокуса на пресконференция в община Пловдив

© В понеделник сутринта в заседателната зала на Община Пловдив ще се проведе пресконференция. По време на срещата ще бъдат представени и обсъдени няколко важни теми, свързани с развитието на града, опазването на културно-историческото наследство и устойчивите политики.



Сред основните акценти на пресконференцията ще бъде бъдещето на сградата на Българската народна банка, както и напредъкът по проекта за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античния форум на Филипопол - Изток и Юг.



Ще бъде представен и проект, посветен на климатичните промени и тяхното въздействие върху животните и човека, спечелен в партньорство между Регионалния природонаучен музей, ОП "Зоологическа градина“ и Държавния куклен театър. Инициативата цели повишаване на обществената информираност и ангажираност по теми, свързани с околната среда и устойчивото развитие.



В рамките на пресконференцията ще бъде засегната и темата за изграждането на велопарк, както и други актуални въпроси от дневния ред на общината