ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Брутално: Без колани, с дете в скута и с 200 км/ч - пловдивско Porsche шокира
По време на краткото видео с "хвалбата" ясно се вижда, че жената, качила видеото, Тинка е без колан, а на краката ѝ седи детето ѝ. Мъжът до нея решава да "подаде газ" и тихо ѝ казва "Я, го дръж", а след това се засилва по иначе празната улица. Не става ясно къде точно из България се развива действието.
След като непознато момче забелязва безумното ѝ стори в социалните мрежи, то решава да го публикува в профила си и да разпространи как човек не трябва да бъде безотговорен към живота.
Тинка намира телефона на момчето и решава да му позвъни, за да го помоли да изтрие клипа.
"Моля те, изтрий го. Ще ми направиш големи неприятности и проблеми.
Аз съм малка на години, не мисля какво правя. Моя грешка, но по на 20 години сме. Не мислим какво правим. Правим грешки.", казва Тинка.
Непознатото момче ѝ обяснява, че трябва да се научат да мислят какво правят и предвид множеството катастрофи с млади хора, той не смята да го изтрие.
В разговора се включва и шофьора на Поршето.
"Тя е снимала неволно за малко. Не е окей и така, брат. Звъня ти, да те помоля. Твоя воля е дали ще го изтриеш, или не. Ще имаме главоболие от просто един клип. Не знаех, че е снимала и че ще го качва, луд. Ще е едно добро дело в живота ти /ако се изтрие клипа/, а ние ще си вземем поука.", казва шофьора.
Момчето, качило клипа, е намерило снимка на Тинка до луксозната кола.
"РВ7278А - последната буква остава за органите на реда.", пише още той.
В профила на Тинка се виждат множество сходни кадри на тази опасна ситуация.
Надяваме се, че органите на реда ще се самосезират по случая.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:35 / 07.08.2025
Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспос...
12:42 / 07.08.2025
Търсят се млади доброволци в Пловдив
12:09 / 07.08.2025
Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното ...
13:59 / 07.08.2025
РИОСВ – Пловдив изследва детска играчка за опасни вещества
10:21 / 07.08.2025
Безумно изпреварване на пътя Пловдив-Пазарджик
09:50 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS