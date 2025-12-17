ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Пловдив
Почти двайсетгодишният ѝ опит в сектора ѝ позволява да обхване с един поглед както централните квартали, така и зоните около Mall Plovdiv и Пещерско шосе, както и новите жилищни проекти, които се развиват на север от река Марица.
По думите ѝ пазарът навлиза в 2025 г. с изключително силна активност, но към края на годината се усеща леко "вдишване“ и временно затишие, каквото се наблюдава и в други големи градове в страната. Това забавяне не е знак за спад, а резултат от съвпадението на няколко фактора – очакванията за въвеждането на еврото, инфлационната среда, сезонността на сделките и поведението на купувачите, които предпочетоха да действат превантивно. Според Гудова много хора са се страхували, че с преминаването към еврото имотите ще станат още по-недостъпни, което е подхранило покупките през летните месеци.
Днес цените на новото строителство в Пловдив вече се движат в сравнително тесен диапазон, като за стандартни проекти те варират между 1300 и 1700 евро на квадратен метър.
При по-желаните локации обаче стойностите са значително по-високи. Районът около Mall Plovdiv остава сред най-търсените, с цени, достигащи до 2200 евро на квадрат, като там доминират купувачи за собствено ползване. По Пещерско шосе и около Гребната база цените са по-умерени, но инфраструктурните предизвикателства все още оказват влияние.
В "Тракия“ активното строителство и наличието на големи комплекси постепенно променят облика на квартала, а в южните райони като Остромила и Беломорски се наблюдава изравняване с по-скъпите части на града. Според Гудова разликите между кварталите вече са значително по-малки в сравнение с преди две години, когато пазарът беше много по-силно разслоен.
Най-големият потенциал за бъдещо развитие тя вижда в северната част на Пловдив, по оста на Пазарджишко шосе. Там вече се реализират затворени комплекси с вътрешна инфраструктура и ниско застрояване, които отговарят на новите изисквания на купувачите. Предимството на района е и бързият достъп до центъра, който в много случаи се оказва по-удобен дори от някои южни квартали. Сред дълго обсъжданите проекти Гудова откроява зоната около Гара Филипово, която според нея има потенциал да се превърне в нов градски квартал със собствена идентичност и визия.
Пазарът в момента се движи основно от млади хора с добри доходи, често от IT сектора или от професии, които позволяват работа от разстояние. За тях средата и качеството на изпълнение са решаващи, а търсенето на модерни комплекси с добре планирани общи пространства вече е стандарт. Купувачите не са само местни – все по-често в Пловдив инвестират хора от София, които търсят по-добро качество на живот, както и българи от по-малки градове и от чужбина. Има интерес и от турски граждани и българи от Турция, които възприемат града като сигурно и спокойно място за живот и инвестиции. Спекулативните покупки обаче вече почти липсват и на пазара по-често се появяват обзаведени имоти, закупени преди няколко години и подготвени за отдаване под наем или за препродажба.
И вторичният пазар остава активен, като дори панелните жилища в "Тракия“ достигат високи цени, които на пръв поглед изглеждат изненадващи. Обяснението, според Гудова, е в голямата чиста площ на тези апартаменти и факта, че цената се изчислява върху реалната квадратура, което естествено повишава стойността на квадратен метър.
Наемният пазар също запазва стабилност, като традиционно най-активният период е в края на лятото и началото на есента. Тогава търсенето на ново строителство и по-качествени жилища се засилва, особено в районите около университетите и големите болници.
Що се отнася до перспективите за 2025–2026 г., Гудова не очаква спад в цените, дори и след въвеждането на еврото. Възможно е кратко изчакване и временно успокояване на пазара, докато хората се уверят, че преходът е плавен, но фундаментите остават стабилни. Банките разполагат с ликвидност, кредитирането е достъпно, а вътрешната миграция към големите градове продължава. Районите с най-силен потенциал остават северните зони, районът около Гара Филипово и външните части на града с бърз достъп до основните пътни артерии.
В крайна сметка, както обобщава самата тя, Пловдив е град с история и характер, който неизменно привлича хора. Едни идват, за да създадат дом, други – за да инвестират, но интересът към града остава траен и устойчив.
