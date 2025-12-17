ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:50Коментари (1)110
© Plovdiv24.bg
"Когато клиентите видят покачване на цените, стават още по-активни.“ С този лаконичен, но точен извод лицензираният оценител и консултант Дафина Гудова от "Арис Брокер“ описва в интервю за Money.bg пазара на жилища в Пловдив през 2024–2025 г.

Почти двайсетгодишният ѝ опит в сектора ѝ позволява да обхване с един поглед както централните квартали, така и зоните около Mall Plovdiv и Пещерско шосе, както и новите жилищни проекти, които се развиват на север от река Марица.

По думите ѝ пазарът навлиза в 2025 г. с изключително силна активност, но към края на годината се усеща леко "вдишване“ и временно затишие, каквото се наблюдава и в други големи градове в страната. Това забавяне не е знак за спад, а резултат от съвпадението на няколко фактора – очакванията за въвеждането на еврото, инфлационната среда, сезонността на сделките и поведението на купувачите, които предпочетоха да действат превантивно. Според Гудова много хора са се страхували, че с преминаването към еврото имотите ще станат още по-недостъпни, което е подхранило покупките през летните месеци.

Днес цените на новото строителство в Пловдив вече се движат в сравнително тесен диапазон, като за стандартни проекти те варират между 1300 и 1700 евро на квадратен метър.

При по-желаните локации обаче стойностите са значително по-високи. Районът около Mall Plovdiv остава сред най-търсените, с цени, достигащи до 2200 евро на квадрат, като там доминират купувачи за собствено ползване. По Пещерско шосе и около Гребната база цените са по-умерени, но инфраструктурните предизвикателства все още оказват влияние.

В "Тракия“ активното строителство и наличието на големи комплекси постепенно променят облика на квартала, а в южните райони като Остромила и Беломорски се наблюдава изравняване с по-скъпите части на града. Според Гудова разликите между кварталите вече са значително по-малки в сравнение с преди две години, когато пазарът беше много по-силно разслоен.

Най-големият потенциал за бъдещо развитие тя вижда в северната част на Пловдив, по оста на Пазарджишко шосе. Там вече се реализират затворени комплекси с вътрешна инфраструктура и ниско застрояване, които отговарят на новите изисквания на купувачите. Предимството на района е и бързият достъп до центъра, който в много случаи се оказва по-удобен дори от някои южни квартали. Сред дълго обсъжданите проекти Гудова откроява зоната около Гара Филипово, която според нея има потенциал да се превърне в нов градски квартал със собствена идентичност и визия.

Пазарът в момента се движи основно от млади хора с добри доходи, често от IT сектора или от професии, които позволяват работа от разстояние. За тях средата и качеството на изпълнение са решаващи, а търсенето на модерни комплекси с добре планирани общи пространства вече е стандарт. Купувачите не са само местни – все по-често в Пловдив инвестират хора от София, които търсят по-добро качество на живот, както и българи от по-малки градове и от чужбина. Има интерес и от турски граждани и българи от Турция, които възприемат града като сигурно и спокойно място за живот и инвестиции. Спекулативните покупки обаче вече почти липсват и на пазара по-често се появяват обзаведени имоти, закупени преди няколко години и подготвени за отдаване под наем или за препродажба.

И вторичният пазар остава активен, като дори панелните жилища в "Тракия“ достигат високи цени, които на пръв поглед изглеждат изненадващи. Обяснението, според Гудова, е в голямата чиста площ на тези апартаменти и факта, че цената се изчислява върху реалната квадратура, което естествено повишава стойността на квадратен метър.

Наемният пазар също запазва стабилност, като традиционно най-активният период е в края на лятото и началото на есента. Тогава търсенето на ново строителство и по-качествени жилища се засилва, особено в районите около университетите и големите болници.

Що се отнася до перспективите за 2025–2026 г., Гудова не очаква спад в цените, дори и след въвеждането на еврото. Възможно е кратко изчакване и временно успокояване на пазара, докато хората се уверят, че преходът е плавен, но фундаментите остават стабилни. Банките разполагат с ликвидност, кредитирането е достъпно, а вътрешната миграция към големите градове продължава. Районите с най-силен потенциал остават северните зони, районът около Гара Филипово и външните части на града с бърз достъп до основните пътни артерии.

В крайна сметка, както обобщава самата тя, Пловдив е град с история и характер, който неизменно привлича хора. Едни идват, за да създадат дом, други – за да инвестират, но интересът към града остава траен и устойчив.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
От началото на седмицата четирима познати ми казаха,че са пуснали обяви за продажба на апартаменти, купени "за инвестиция" и "да спасят левовете", сега хиляди тарикати ще се втурнат да кешират и ще стане мазало на пазара. Ама кой каквото си е надробил, това ще сърба. Аз нито продавам - нито купувам.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
17:28 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: