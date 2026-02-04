ИЗПРАТИ НОВИНА
Брокер договори два нови парцела за жилищно строителство в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
©
Известният брокер на недвижими имоти и автор на три книги за инвестиции Димитър Калайджиев обяви в социалните мрежи, че е договорил нови два парцела за жилищно строителство в Пловдив. По думите му, това е част от процеса по "комасиране“ на терени в южния район на града.

"Днес имам повод за черпене - договорихме нови 2 парцела за жилищно строителство в Пловдив и продължаваме да "комасираме" (б.р. - обединяваме) южния район на града“, написа Калайджиев във Facebook.

Под публикацията обаче не липсваха и критични коментари. Част от потребителите апелираха при новото строителство да се предвиди достатъчно паркоместа и детски площадки.

"Изумително е как бурно се строи в този град, но нито има къде да паркираш, нито е помислено за младите семейства с деца“, гласи един от коментарите.

Преди седмица в интервю за Дарик радио Калайджиев коментира и ситуацията със строителния сектор в страната. Според него има спад в броя на издаваните разрешения за строеж, за което отговорност носи държавата. В същото време той даде положителна оценка за работата на пловдивската администрация.

"В Пловдив администрацията е на много високо ниво. Там строя и нещата се случват в срок. София е възможно най-слабата администрация, която може да съществува“, заяви брокерът.

Междувременно Калайджиев стартира и мащабна игра в Instagram, в която един участник ще спечели двустаен апартамент в новострояща се сграда в Пловдив. Прогнозната пазарна стойност на жилището е около 90 000 евро.

Право на участие имат пълнолетни лица, живеещи в България. Условията включват следване на профила му в Instagram (@dimitarkalaidjiev7) и тагване на един приятел в коментар под публикацията, като всеки коментар се счита за отделно участие. Кампанията е активна в периода от 11 януари до 1 март 2026 г., а победителят ще бъде изтеглен на живо на 2 март 2026 г. в присъствието на нотариус.


Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
DARA: Взех решение за "Евровизия"
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
