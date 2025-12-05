ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брoкер: Купувачите да внимават с новите проекти, бързите сделки крият рискове за дългосрочната инвестиция
Въпреки динамичния растеж, под повърхността се крият редица структурни слабости, които поставят под въпрос дългосрочната устойчивост на пазара.
Активността остава концентрирана в големите градове, особено София, където младите купувачи и инвеститорите със спестявания поддържат ценовия натиск. Ограниченото предлагане на качествени имоти в желаните райони засилва конкуренцията.
Нарастването на разрешителните за ново строителство с 47% е ясен сигнал за възстановяване на инвестиционната активност, но експертите предупреждават, че това е само ранен индикатор. Все повече вниманието на пазара се измества от въпроса "ново или старо строителство“ към "качествено или некачествено строителство“.
Според брокера и собственик на агенция за недвижими имоти от Пловдив Мирослав Язов, текущата активност на пазара е впечатляваща, но купувачите трябва да внимават с качеството на новите проекти, тъй като бързите сделки понякога крият рискове за дългосрочната инвестиция.
Въпреки ръста на разрешителните за строеж, пазарът не се сблъсква с непосредствено свръхпредлагане. По-скоро се наблюдава засилено търсене на нискобюджетни имоти от български купувачи.
Това подтиква инвеститорите да реализират по-нискокачествени проекти, които отговарят на ценовите очаквания, но не и на дългосрочните стандарти за комфорт и устойчивост. В резултат се появяват все повече компромисни имоти, което може постепенно да ерозира доверието на купувачите, особено на тези с по-високи изисквания и инвестиционен хоризонт над 10 години.
Много анализи предполагат, че банковите резерви от 13-14 млрд. лв. ще стимулират икономиката и пазара на имоти. Опитът на други държави показва обаче, че парите често се връщат към собствениците на банките, а не в реалната икономика.
Примерът с Хърватия след въвеждането на еврото показва, че ръстът на цените се забавя, а активността може да спадне. Основните купувачи остават български граждани, а чуждестранните инвеститори засега са ограничен фактор. Без реален приток на ликвидност към кредитирането и инвестициите, ефектът върху имотния пазар ще е ограничен.
Докато лихвите по ипотеките се очаква да останат ниски, тенденцията в Европа е за постепенно покачване. Преходът към фиксирани лихви е скъп и не е достъпен за всички домакинства.
Паралелно с това инфлацията увеличава разходите за живот, докато заплатите остават относително стабилни. Това води до намаляваща икономическа достъпност: средното време за спестяване на първоначална вноска вече надхвърля 7-8 години за едно средностатистическо семейство в София, а делът на дохода, необходим за обслужване на ипотека, непрекъснато се увеличава.
България е изправена пред сериозни демографски предизвикателства – намаляващо и застаряващо население, което дългосрочно ограничава търсенето.
Много млади хора вече са реализирали покупка на имот, а новото търсене се очаква да се свива. Вътрешната миграция към големите градове и емиграцията в чужбина засилват концентрацията на търсенето и увеличават риска от локални балони. В някои региони се наблюдава стагнация на цените и увеличаване на незаетите жилища.
Политическата нестабилност създава несигурност относно икономическата и регулаторна среда, което възпира някои инвеститори и забавя вземането на решения от купувачите.
Външни фактори като рязко покачване на лихвите в Европа, нова рецесия или финансови сътресения в Централна Европа могат да окажат допълнителен натиск върху ликвидността, достъпа до финансиране и доверието на международните инвеститори.
Макар анализите да прогнозират по-качествено ново строителство, има реален риск от навлизане на нискокачествени проекти, тъй като строителите се стремят да хванат пика на пазара.
Старите панелни блокове ще губят позиции в полза на модерни и енергийно ефективни сгради. При спад на търсенето обаче цените на старите имоти могат да паднат рязко, което да дърпа надолу и средните пазарни стойности. Липсата на реален контрол върху качеството и на национални стандарти за енергийна ефективност допълнително увеличава риска за собствениците и инвеститорите.
След 2026 г. се очаква пазарът да узрее и да се развива по-устойчиво. Основните фактори ще са доходите, лихвите, качеството на строителството и достъпността на имотите.
Купувачите ще отделят повече време за избор, ще сравняват повече опции и ще обръщат внимание на средата, а не само на цената на квадратен метър. Въпреки високите темпове на растеж, рискът от локални несъответствия между търсене и предлагане остава реален, а пазара ще бъде подложен на влиянието на икономически, политически и демографски фактори.
