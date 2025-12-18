ИЗПРАТИ НОВИНА
"Браво Пловдив" с официално питане за стадион "Христо Ботев"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49
© Plovdiv24.bg
След сигнали от родители на спортуващи деца и спортни клубове, както и след медийни публикации, общинският съветник от "Браво Пловдив“ Яна Димитрова внесе официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров относно въведения платен режим за ползване на паркинга и стопанисването на помещенията на стадион "Христо Ботев“.

През последните дни на територията на стадиона бяха поставени бариери и бе въведено таксуване за престой на паркинга, което пряко засяга родители, които ежедневно водят децата си на тренировки, както и граждани, използващи спортната инфраструктура на общинския обект. Към момента няма публично оповестено решение на Общинския съвет – Пловдив или заповед на кмета, с която този режим да е утвърден.

В същото време в публичното пространство бе разпространена позиция на ПФК "Ботев Пловдив“, в която се твърди, че клубът разполага с договор с Община Пловдив за наем на целия парцел и стадион "Христо Ботев“, включително с право да преотдава помещения освен за спортна, тренировъчна и организационна дейност, така и за търговска дейност. Това поражда въпроси относно обхвата на предоставените права, законосъобразността на търговската дейност на територията на стадиона и постъпването на приходи в общинския бюджет.

В питането си Яна Димитрова изисква яснота по няколко ключови теми:

на какво правно основание е въведен платеният режим за ползване на паркинга и кой има право да събира такси от гражданите;

постъпват ли приходи от тази дейност в бюджета на Община Пловдив;

предвидени ли са облекчения за родители и спортни клубове;

какъв е точният обхват на договора между Общината и ПФК "Ботев Пловдив“;

има ли право клубът да преотдава помещения и кои зони на стадиона попадат в този обхват;

въведени ли са в експлоатация помещенията от Етап 1.2 и при какви условия ще се стопанисват;

каква е дългосрочната визия на Общината за управлението на стадион "Христо Ботев“.

"Стадион "Христо Ботев“, прилежащите му помещения и паркингът са общинска собственост, изградена с публични средства. Управлението им трябва да бъде напълно прозрачно и в интерес на гражданите, особено когато става дума за достъп до спортна инфраструктура за деца и младежи“, посочва Яна Димитрова.

От "Браво Пловдив“ очакват писмен отговор от кмета в законоустановения срок и заявяват, че ще настояват за публичност и последващи действия при установяване на нарушения или неясноти в управлението на общинската собственост.


