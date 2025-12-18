ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Браво Пловдив" с официално питане за стадион "Христо Ботев"
През последните дни на територията на стадиона бяха поставени бариери и бе въведено таксуване за престой на паркинга, което пряко засяга родители, които ежедневно водят децата си на тренировки, както и граждани, използващи спортната инфраструктура на общинския обект. Към момента няма публично оповестено решение на Общинския съвет – Пловдив или заповед на кмета, с която този режим да е утвърден.
В същото време в публичното пространство бе разпространена позиция на ПФК "Ботев Пловдив“, в която се твърди, че клубът разполага с договор с Община Пловдив за наем на целия парцел и стадион "Христо Ботев“, включително с право да преотдава помещения освен за спортна, тренировъчна и организационна дейност, така и за търговска дейност. Това поражда въпроси относно обхвата на предоставените права, законосъобразността на търговската дейност на територията на стадиона и постъпването на приходи в общинския бюджет.
В питането си Яна Димитрова изисква яснота по няколко ключови теми:
на какво правно основание е въведен платеният режим за ползване на паркинга и кой има право да събира такси от гражданите;
постъпват ли приходи от тази дейност в бюджета на Община Пловдив;
предвидени ли са облекчения за родители и спортни клубове;
какъв е точният обхват на договора между Общината и ПФК "Ботев Пловдив“;
има ли право клубът да преотдава помещения и кои зони на стадиона попадат в този обхват;
въведени ли са в експлоатация помещенията от Етап 1.2 и при какви условия ще се стопанисват;
каква е дългосрочната визия на Общината за управлението на стадион "Христо Ботев“.
"Стадион "Христо Ботев“, прилежащите му помещения и паркингът са общинска собственост, изградена с публични средства. Управлението им трябва да бъде напълно прозрачно и в интерес на гражданите, особено когато става дума за достъп до спортна инфраструктура за деца и младежи“, посочва Яна Димитрова.
От "Браво Пловдив“ очакват писмен отговор от кмета в законоустановения срок и заявяват, че ще настояват за публичност и последващи действия при установяване на нарушения или неясноти в управлението на общинската собственост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
10:08 / 18.12.2025
Представят новите български изтребители F-16 Block 70
09:48 / 18.12.2025
Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен граждани...
09:55 / 18.12.2025
В Пловдив тази сутрин е по-студено, отколкото на Мусала
08:54 / 18.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
07:05 / 18.12.2025
Пловдивчани отново излизат днес на протест
06:00 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS