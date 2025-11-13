Блок в Пловдив повече никога няма да бъде същият

© В район "Западен“ започна изпълнението на проект за енергийно обновяване на жилищен блок, разположен на ул. "Хвойна“ от №1 до №19. Сградата е одобрена за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в рамките на процедурата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.



Общата стойност на ремонтните дейности възлиза на 2 млн. 200 хил. лв. Проектът се изпълнява от ДЗЗД "Саниране Хвойна“, обединяващо фирмите "БАУ Систем“ и "Линеа БГ“, след успешно изготвена и проведена обществена поръчка от страна на район "Западен“.



Срокът за приключване на дейностите е 31 май 2026 г., като след реализирането им 100 семейства ще се радват на по-комфортни и енергийно ефективни жилища.



Ремонтните дейности включват подмяна на дограма, полагане на топло- и хидроизолация и обновяване на общите части на сградата. В резултат от санирането собствениците на апартаменти ще имат значително по-ниски разходи за отопление и охлаждане, а обновената фасада ще допринесе за по-привлекателна и модерна градска среда в района.