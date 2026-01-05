ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)2819
©
Специализираната операция за спазване на Закона за движение по пътищата бе част от мерките, които пловдивската дирекция на МВР предприе за спокойното протичане на поредицата почивни дни около коледните и новогодишни празници. За гарантиране на безопасността на движението и ограничаване на пътните произшествия на обслужваната територия бяха ангажирани максимален брой служители от всички полицейски подразделения, а на терен с пълен капацитет работеха наличните технически средства за отчитане на алкохол и наркотици и камерите за скорост.

При контрола над водачите се акцентира върху недопускане на управление без необходимата правоспособност, под влияние на алкохол и/или наркотични вещества, техническа изправност на МПС, валидност на застраховка "Гражданска отговорност“, използване на предпазни колани и обезопасителни системи за деца.  

Справка за дейността на екипите на сектор "Пътна полиция“ сочи, че в периода от 23 декември до 4 януари са установени 6738 нарушения на пътните правила, а съставените актове и глоби с фиш са общо 1161. Към резултатите се прибавя и значителният брой на автомобилите, засечени със скорост над допустимата - позиционираните на различни точки в областта стационарни и мобилни камери са регистрирали общо 5555 водачи, които ще получат електронни фишове със съответните глоби. Също така пътните полица са извършили 3256 проверки с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Заловили са 3 неправоспособни водачи и други двама под въздействие на алкохол, документирали са и 7 случаи на моторни превозни средства с прекратена регистрация поради невалидна застраховка "Гражданска отговорност“.

В хода на акцията са образувани и бързи производства срещу още 11 шофьори, седнали зад волана под въздействие на алкохол над допустимото. Те са били задържани от служители на районните управления в Пловдив и колегите им от Асеновград, Хисаря, Първомай и Раковски.  Най-високи стойности – над 3 промила, дрегерът отчел при  мъже на 46 и 40 години. Първият посрещнал новата година в ареста на Второ РУ, а вчера вторият попаднал в Пето РУ.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
10:21 / 05.01.2026
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: