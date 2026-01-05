Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците

© Специализираната операция за спазване на Закона за движение по пътищата бе част от мерките, които пловдивската дирекция на МВР предприе за спокойното протичане на поредицата почивни дни около коледните и новогодишни празници. За гарантиране на безопасността на движението и ограничаване на пътните произшествия на обслужваната територия бяха ангажирани максимален брой служители от всички полицейски подразделения, а на терен с пълен капацитет работеха наличните технически средства за отчитане на алкохол и наркотици и камерите за скорост.



При контрола над водачите се акцентира върху недопускане на управление без необходимата правоспособност, под влияние на алкохол и/или наркотични вещества, техническа изправност на МПС, валидност на застраховка "Гражданска отговорност“, използване на предпазни колани и обезопасителни системи за деца.



Справка за дейността на екипите на сектор "Пътна полиция“ сочи, че в периода от 23 декември до 4 януари са установени 6738 нарушения на пътните правила, а съставените актове и глоби с фиш са общо 1161. Към резултатите се прибавя и значителният брой на автомобилите, засечени със скорост над допустимата - позиционираните на различни точки в областта стационарни и мобилни камери са регистрирали общо 5555 водачи, които ще получат електронни фишове със съответните глоби. Също така пътните полица са извършили 3256 проверки с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Заловили са 3 неправоспособни водачи и други двама под въздействие на алкохол, документирали са и 7 случаи на моторни превозни средства с прекратена регистрация поради невалидна застраховка "Гражданска отговорност“.



В хода на акцията са образувани и бързи производства срещу още 11 шофьори, седнали зад волана под въздействие на алкохол над допустимото. Те са били задържани от служители на районните управления в Пловдив и колегите им от Асеновград, Хисаря, Първомай и Раковски. Най-високи стойности – над 3 промила, дрегерът отчел при мъже на 46 и 40 години. Първият посрещнал новата година в ареста на Второ РУ, а вчера вторият попаднал в Пето РУ.