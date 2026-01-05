ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците
При контрола над водачите се акцентира върху недопускане на управление без необходимата правоспособност, под влияние на алкохол и/или наркотични вещества, техническа изправност на МПС, валидност на застраховка "Гражданска отговорност“, използване на предпазни колани и обезопасителни системи за деца.
Справка за дейността на екипите на сектор "Пътна полиция“ сочи, че в периода от 23 декември до 4 януари са установени 6738 нарушения на пътните правила, а съставените актове и глоби с фиш са общо 1161. Към резултатите се прибавя и значителният брой на автомобилите, засечени със скорост над допустимата - позиционираните на различни точки в областта стационарни и мобилни камери са регистрирали общо 5555 водачи, които ще получат електронни фишове със съответните глоби. Също така пътните полица са извършили 3256 проверки с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Заловили са 3 неправоспособни водачи и други двама под въздействие на алкохол, документирали са и 7 случаи на моторни превозни средства с прекратена регистрация поради невалидна застраховка "Гражданска отговорност“.
В хода на акцията са образувани и бързи производства срещу още 11 шофьори, седнали зад волана под въздействие на алкохол над допустимото. Те са били задържани от служители на районните управления в Пловдив и колегите им от Асеновград, Хисаря, Първомай и Раковски. Най-високи стойности – над 3 промила, дрегерът отчел при мъже на 46 и 40 години. Първият посрещнал новата година в ареста на Второ РУ, а вчера вторият попаднал в Пето РУ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
10:21 / 05.01.2026
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS