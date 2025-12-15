Бизнесът не е terra incognita за бъдещите инженери от Пловдив

© "Ако наш студент има инженерна идея може ли да я превърне в собствен бизнес? Как? На това искаме да научим бъдещи инженери още тук в Техническия университет – филиал Пловдив. Впрочем нужда от нови знания по предприемачество имат и нашите колеги - преподаватели, както и другите специалисти, работещи при нас.“ - казва доц. д-р инж. Никола Шакев – директор на Техническия университет филиал Пловдив.



Той ръководи стартиралия от 1 април 2025 проект, наречен B-KINETIC (Bridge Knowledge to Innovation: Entrepreneurial Training into HEI Communities) , финансиран от Европейския институт по иновации и технологии. Работата по проекта ще продължи 3 години. Паулина Чотрова - експерт "Проекти и интеграция“ в Техническия университет – филиал Пловдив обяснява: "Насочили сме се към "разпалване“ на предприемаческия дух на нашите студенти.



Подпомагаме създаването на собствени техни компании още в университета, като им осигуряваме менторство и им съдействаме по целия път на осъществяване на тяхното решение. Това е проект, който развиваме в два етапа. Първият е до края на тази година. Един от ключовите елементи в него са менторските програми за различни групи хора от университета.“



Понякога малко хумор дори в предприемачеството не е излишен, стига да бъде постигнат търсения резултат, счита Паулина Чотрова. Затова срещите на студентите, интерисуващи се от бизнс, са всяка сряда от 18 до 21 часа и се наричат ... "Пица вечер“. Мотото на вечерите е: "Елате за пицата, останете за хората и си тръгнете с идеята“.



Студентите харесват тези срещи, защото в неформална обстановка споделят идеи, успехи и трудности. Гостуват хора от бизнеса, както и преподаватели и студенти от други университети. Първата част от програмата ще завърши с представяне на бизнес-предложения пред жури и пред колеги състуденти. Идеята ще бъде оценена и от хора от бизнеса. Целта е не само оценяване на потенциалния бизнес, но и създаване на мрежа от предприемчиви и иновативни хора, свързани с университета. И вече има резултат.



Това е новосъздадената компания "Пара Уейст“. Тя е собственост на трима студенти, които учат не само в Техническия университет – филиал Пловдив. Предметът на дейност на "Пара Уейст“ е управление на отпадъци чрез изкуствен интелект. Освен управлението на отпадъци, те създават и търговско пространство за компании, които могат да търгуват вторични суровини една с друга. Целта е кръгова икономика – отпадъците да бъдат преработвани, ползвани в друго производство или рециклирани.



На следващ етап искат да създадат собствена машина за преработка на отпадъци. Трудоемко е да намерят пазар, където да предадат или още по-добре – да продадат отпадъците или да намерят партньор. Тримата основатели на фирмата създават вътрешна логистична система, в която обръщат нещата – не фирмата да търси компания, която да дойде да вземе отпадъка, а дадат възможност ако има налични 10 тона от един отпадък, логистичните компании да дадат най-добрата оферта.



Други проекти са свързани с роботиката, с така наречените градски игри, със създаване на "Рибен буквар“ на Техническия университет – филиал Пловдив, който да дава информация за студентския живот. Паулина Чотрова обобщава: "В известен смисъл нашият проект е родилно отделение за идеи. Но дали ще пораснат или ще останат само в "утробата“ на университетските лаборатории, това зависи най-вече от студентите и от техните преподаватели. Средата тук до такава степен минимизира последствията от несполучливи опити, че младите хора могат отново и отново да пробват идеите си.“



През втория етап на проект B-KINETIC ,студентите, преподавателите и фирмите, участващи в него ще работят заедно по въпроса за опазването на интелектуалната собственост. Техническият университет – филиал Пловдив вече има положителна обратна връзка от Европейската агенция по интелектуална собственост, която ще даде подкрепата си с безплатна информация и с курсове за българските студенти. Паулина Чотрова споделя, че има и студенти, които не искат да споделят идеите си с всички, а само със своите ментори. Затова разработките и изобретенията на нашите студенти трябва да бъдат защитeни и тук те ще получат знания как да го направят, казва тя.



Всеки от студентите, участващ на семинарите в университета ще получи ръководство за това как да патентова идея и дали си заслужава да го направи от самото начало на осъществяването на проекта си. Ще научи и как да създаде собствена търговска марка. По тази тематика Техническият университет – филиал Пловдив организира онлайн работилница, на която ще покани студенти от другите университети в Пловдив и в България.