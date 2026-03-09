Чартърният полет на авиокомпания "Гъливеър", който извози блокираните българи в Малдиви, Шри Ланка и Индонезия кацна днес на летище "Васил Левски". 326 наши сънародници и граждани на Франция, Сърбия, Босна, Унгария, Македония успяха да излязат от въздушната блокада, под която бяха попаднали. Пътниците благодариха на Росица Колева, Елеонора Мишина, Красимира Божкова и Георги Чочев.Ето какво каза по този повод изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив Пловдив - бизнесменът Георги Чочев:Това е г-н Янко Иванов - изпълнителен директор и пилот на GullivAir! Този страхотен човек, без да се замисли и за миг, прие да прибере в България 326 пътници!Той просто искаше да помогне - и го направи! Смел мъж с голямо сърце!По време на полета на няколко пъти излезе от кабината си, за да види как се чувстват всички хора на борда и разговаря с тях.Това, което не успяха да направят управниците ни, направихме с г-н Иванов и още малцина хора - за няколко часа!