Бизнесмен: Това, което не успяха да направят управниците ни, направихме с г-н Иванов и още малцина хора - за няколко часа!
Ето какво каза по този повод изпълнителният директор на тенис клуб Локомотив Пловдив - бизнесменът Георги Чочев:
Това е г-н Янко Иванов - изпълнителен директор и пилот на GullivAir! Този страхотен човек, без да се замисли и за миг, прие да прибере в България 326 пътници!
Той просто искаше да помогне - и го направи! Смел мъж с голямо сърце!
По време на полета на няколко пъти излезе от кабината си, за да види как се чувстват всички хора на борда и разговаря с тях.
Това, което не успяха да направят управниците ни, направихме с г-н Иванов и още малцина хора - за няколко часа!
милковив
преди 2 ч. и 56 мин.
Е, те бедните хора за българското черноморие не могат да мечтаят, а Малдивите ги гледат само по телевизията. Иначе е така - богатите помагат само на себеподобни и то само ако имат далавера!
Night Rider
преди 3 ч. и 21 мин.
Хубаво е най-накрая хората да осъзнаят, че богатите помагат само на богатите, бедните само на бедните и държавните служители на други такива. Този пилот и собственик на авиокомпания надали щеше да помогне на бедни българи, които все пак няма да му създадат връзки и да му дадат възможности за развитие на бизнеса :)
