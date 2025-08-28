Бивша кметица иска да е юрист в община Пловдив

© Фейсбук Бившата кметица на село Крумово Румяна Самоковарева е една от четирите кандидатки, допуснати до втория кръг на конкурса за началник отдел "Административно–наказателна дейност“ в Община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Самоковарева прави втори опит да започне работа в общинската администрация. Миналата година кандидатства за шеф на общинската дирекция "Здравеопазване", но на поста бе назначена Лилия Недева.



Отдел "Административно-наказателна дейност" е с ключови функции, свързани със съставянето на актове и налагането на глоби на нарушителите. За ръководител кандидатстват пет дами. Една от тях не е допусната до следващия етап, тъй като не е представила документ за завършено висше образование по икономически науки и/или публична администрация, които се изискват за длъжността.



Конкурсът се провежда в три етапа - подбор по документи, решаване на тест и интервю. За втория кръг са класирани Фани Е. Венкина, Йорданка В. Златанова, Мария Г. Хаджиева, Румяна И. Самоковарева.