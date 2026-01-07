ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал точно моята кола
Автор: Диана Бикова 11:01Коментари (3)2791
© Plovdiv24.bg
Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи: "Уважаема медия, обръщам се към вас за да алармирам за поредното безобразие, на което ставаме свидетели в Пловдив. В случая - в квартал "Тракия". Изпращам снимка как се паркира "удобно" върху зелени площи и велоалея едновременно! И това не е първи подобен случай, а системна практика на въпросния господин Илия Зюмбилев, вече бивш областен управител на Пловдив!

Затова се питам важат ли правилата за управниците, макар и бивши, или глобите ги отнасяме само ние "обикновените" граждани?"

"И други хора са паркирали там. Някой нарочно е снимал точно моята кола" - коментира казуса със спирането в зелена площ до блок 333 бившият областен управител Илия Зюмбилев.

Той твърди, че не помни откога е случката и предполага, че е отпреди поне 3-4 дни, когато е спрял най-много за половин час.

"Аз съм ги садил тези дървета. Навремето цялото това пространство беше паркинг, но не се поддържаше и изникна трева. Не знам по градоустройствен план как се води тази площ, но знам, че пак щяха да правят паркинг" - каза Зюмбилев.


Още по темата: общо новини по темата: 2536
31.12.2025 Читател: "Поздравявам" фирмата за подбора на кадри!
31.12.2025 Тротоар, превърнат в паркинг
27.12.2025 Съставени са фишoве за над 2,6 млн. лева в Пловдив, от които са платени са едва половината
21.12.2025 Изкуството да паркираш накриво в Пловдив
07.12.2025 Бесен пловдивчанин: С тази въшка заемаш място за три коли
25.11.2025 Сигнал: Питомците на града мислят, че университетът е тяхното село
предишна страница [ 1/423 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ама разбира се не аз съм гомното което така паркира.Лошите хора са лоши хора дето ми снимат колата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на б...
11:26 / 07.01.2026
Проблеми с водата в Пловдив и региона
10:35 / 07.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
10:19 / 07.01.2026
Гъста мъгла захлупи Пловдив
08:09 / 07.01.2026
Епичният спектакъл "Време разделно" на Варненския театър гостува ...
23:40 / 06.01.2026
Затвориха за движение улица в центъра на Пловдив
19:53 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: