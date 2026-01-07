Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал точно моята кола

© Plovdiv24.bg Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи: "Уважаема медия, обръщам се към вас за да алармирам за поредното безобразие, на което ставаме свидетели в Пловдив. В случая - в квартал "Тракия". Изпращам снимка как се паркира "удобно" върху зелени площи и велоалея едновременно! И това не е първи подобен случай, а системна практика на въпросния господин Илия Зюмбилев, вече бивш областен управител на Пловдив!



Затова се питам важат ли правилата за управниците, макар и бивши, или глобите ги отнасяме само ние "обикновените" граждани?"



"И други хора са паркирали там. Някой нарочно е снимал точно моята кола" - коментира казуса със спирането в зелена площ до блок 333 бившият областен управител Илия Зюмбилев.



Той твърди, че не помни откога е случката и предполага, че е отпреди поне 3-4 дни, когато е спрял най-много за половин час.



"Аз съм ги садил тези дървета. Навремето цялото това пространство беше паркинг, но не се поддържаше и изникна трева. Не знам по градоустройствен план как се води тази площ, но знам, че пак щяха да правят паркинг" - каза Зюмбилев.