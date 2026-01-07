ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал точно моята кола
Затова се питам важат ли правилата за управниците, макар и бивши, или глобите ги отнасяме само ние "обикновените" граждани?"
"И други хора са паркирали там. Някой нарочно е снимал точно моята кола" - коментира казуса със спирането в зелена площ до блок 333 бившият областен управител Илия Зюмбилев.
Той твърди, че не помни откога е случката и предполага, че е отпреди поне 3-4 дни, когато е спрял най-много за половин час.
"Аз съм ги садил тези дървета. Навремето цялото това пространство беше паркинг, но не се поддържаше и изникна трева. Не знам по градоустройствен план как се води тази площ, но знам, че пак щяха да правят паркинг" - каза Зюмбилев.
