Безплатни профилактични прегледи в Пловдив

© Д-р Теодор Алексиев В рамките на инициативата "Здраве за всички“ УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за пациенти с псориазис. Консултациите ще се проведат от 27 до 29 октомври в Клиниката по кожни и венерически болести по повод Световния ден за борба с псориазиса – 29 октомври.



Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, протичащо с редуващи се периоди на обостряне и ремисия. Най-често срещаната форма е псориазис вулгарис, проявяващ се с характерни плаки по лактите, коленете и гърба. Заболяването може да се отключи от инфекции, както и да бъде свързано със съпътстващи заболявания като хипертония, диабет и автоимунни състояния.



"Лечението на псориазиса е предизвикателство, но съвременната дерматология разполага с ефективни подходи за контрол и подобряване качеството на живот на пациентите“, подчертава д-р Теодор Алексиев, началник на Клиниката по кожни и венерически болести.



Прегледите са предназначени за хора, които вече страдат от псориазис за оценка на тежестта на заболяването и назначаване на терапия. Консултациите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А след предварително записване на телефон 032/602 469.