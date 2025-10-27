ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, протичащо с редуващи се периоди на обостряне и ремисия. Най-често срещаната форма е псориазис вулгарис, проявяващ се с характерни плаки по лактите, коленете и гърба. Заболяването може да се отключи от инфекции, както и да бъде свързано със съпътстващи заболявания като хипертония, диабет и автоимунни състояния.
"Лечението на псориазиса е предизвикателство, но съвременната дерматология разполага с ефективни подходи за контрол и подобряване качеството на живот на пациентите“, подчертава д-р Теодор Алексиев, началник на Клиниката по кожни и венерически болести.
Прегледите са предназначени за хора, които вече страдат от псориазис за оценка на тежестта на заболяването и назначаване на терапия. Консултациите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А след предварително записване на телефон 032/602 469.
