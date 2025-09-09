Безплатни прегледи в Пловдив за пациенти с атопичен дерматит

© УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив продължава инициативата си "Здраве за всички“, насочена към ранна диагностика, профилактика и навременно лечение на различни заболявания.



В периода 9–12 септември 2025 г. , между 10.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести ще се проведат безплатни прегледи за пациенти с атопичен дерматит (атопична екзема) – хронично кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне.



Атопичният дерматит се проявява със суха и възпалена кожа, червени петна по лицето, ръцете, краката, китките и кожните гънки, силен сърбеж, водещ до разраняване.



Пациенти с подобни симптоми могат да се възползват от възможността за безплатен преглед по време на кампанията.



"Здраве за всички“ има за цел да повиши информираността за заболяванията, да насърчи профилактиката и грижата за здравето и да осигури достъпна медицинска помощ за повече хора. Инициативата е част от стратегическите усилия на УМБАЛ "Свети Георги“ за изграждане на по-здрава и устойчива нация, в синхрон с приоритетите на Националната здравна стратегия за осигуряване на достъпно, качествено и ефективно здравеопазване за всички.



Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.