ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатни прегледи в Пловдив за пациенти с атопичен дерматит
В периода 9–12 септември 2025 г. , между 10.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести ще се проведат безплатни прегледи за пациенти с атопичен дерматит (атопична екзема) – хронично кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне.
Атопичният дерматит се проявява със суха и възпалена кожа, червени петна по лицето, ръцете, краката, китките и кожните гънки, силен сърбеж, водещ до разраняване.
Пациенти с подобни симптоми могат да се възползват от възможността за безплатен преглед по време на кампанията.
"Здраве за всички“ има за цел да повиши информираността за заболяванията, да насърчи профилактиката и грижата за здравето и да осигури достъпна медицинска помощ за повече хора. Инициативата е част от стратегическите усилия на УМБАЛ "Свети Георги“ за изграждане на по-здрава и устойчива нация, в синхрон с приоритетите на Националната здравна стратегия за осигуряване на достъпно, качествено и ефективно здравеопазване за всички.
Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсна вода потече от чешми в Пловдив
18:53 / 08.09.2025
Бързият влак от Пловдив за София спря насред полето, закъснението...
16:43 / 08.09.2025
Инцидент на "Пещерско шосе"
15:20 / 08.09.2025
Откриват нов площад в Пловдив
13:28 / 08.09.2025
Пловдивчанин: Ако не гледаш на касата-гориш
16:39 / 08.09.2025
Пловдив "пламва" в огън от инициативи
11:15 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS