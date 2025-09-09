ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Безплатни прегледи в Пловдив за пациенти с атопичен дерматит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:45Коментари (0)88
©
УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив продължава инициативата си "Здраве за всички“, насочена към ранна диагностика, профилактика и навременно лечение на различни заболявания.

В периода 9–12 септември 2025 г. , между 10.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести ще се проведат безплатни прегледи за пациенти с атопичен дерматит (атопична екзема) – хронично кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне.

Атопичният дерматит се проявява със суха и възпалена кожа, червени петна по лицето, ръцете, краката, китките и кожните гънки, силен сърбеж, водещ до разраняване.

Пациенти с подобни симптоми могат да се възползват от възможността за безплатен преглед по време на кампанията.

"Здраве за всички“ има за цел да повиши информираността за заболяванията, да насърчи профилактиката и грижата за здравето и да осигури достъпна медицинска помощ за повече хора. Инициативата е част от стратегическите усилия на УМБАЛ "Свети Георги“ за изграждане на по-здрава и устойчива нация, в синхрон с приоритетите на Националната здравна стратегия за осигуряване на достъпно, качествено и ефективно здравеопазване за всички.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсна вода потече от чешми в Пловдив
18:53 / 08.09.2025
Бързият влак от Пловдив за София спря насред полето, закъснението...
16:43 / 08.09.2025
Инцидент на "Пещерско шосе"
15:20 / 08.09.2025
Откриват нов площад в Пловдив
13:28 / 08.09.2025
Пловдивчанин: Ако не гледаш на касата-гориш
16:39 / 08.09.2025
Пловдив "пламва" в огън от инициативи
11:15 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кауза Колежа
Природни стихии
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: