Безплатни кардиологични консултации в Пловдив

© Във връзка с обявената от УМБАЛ "Свети Георги“ инициатива "Слушай сърцето си“, насочена към повишаване на информираността и ранното откриване на сърдечно-съдовите заболявания, лечебното заведение организира безплатни кардиологични консултации през февруари – Месеца на сърцето. Кампанията напомня, че грижата за здравето е най-важният израз на отговорност към самите нас и към хората, които обичаме.



Под надслова "Слушай сърцето си“ специалистите от Клиниката по кардиология, както и от отделенията по инвазивна кардиология и кардиохирургия, обединяват усилия, за да говорят открито и разбираемо за най-честите сърдечно-съдови заболявания – високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, прединфарктни и инфарктни състояния, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, както и за рисковете, свързани с придружаващи хронични състояния.



През месец февруари специалистите от УМБАЛ "Свети Георги“ ще предоставят безплатни консултации, ще насочват вниманието към симптомите, които не бива да се подценяват, и ще информират пациентите за възможностите на съвременната кардиология и кардиохирургия.



График на безплатните консултации:



Клиника по кардиология – всеки четвъртък от 12.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №2 с предварително записване на тел. 032/602 377 в делнични дни.



Отделение по инвазивна кардиология – всяка сряда от 11:00 до 14:00 ч., приемен кабинет №2, с предварително записване на тел. 032/602 723 в делнични дни.



Клиника по кардиохирургия – всеки делничен ден от 08:00 до 08:30 ч. в Клиниката (ет. 2), при диагностициран сърдечен проблем, с представяне на медицинска документация, без предварително записване.



С инициативата "Слушай сърцето си“ УМБАЛ "Свети Георги“ насърчава хората да се вслушват в сигналите на тялото си и да поставят здравето на сърцето сред своите приоритети.